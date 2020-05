Déconfinement : "Une rentrée positive" à l'école Sainte Marie de Saint-Nazaire

Ce mardi matin, une quarantaine d'élèves ont retrouvé leur classe à l'école Sainte Marie de l'Immaculée à Saint-Nazaire. Un protocole sanitaire a été mis en place pour le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Un mardi pas comme les autres à l'école privée Sainte Marie de l'Immaculée à Saint-Nazaire : une quarantaine d'élèves ont retrouvé leur enseignant et leur classe après plusieurs semaines de confinement. L'établissement accueille, en temps normal, 211 enfants mais pour le moment, seuls les élèves de CP, CM1, les enfants de soignants et les plus en difficulté peuvent retourner à l'école.

Je suis très content de revoir les élèves ! - Yoann David, directeur de l'école Sainte Marie de l'Immaculée

Le directeur de l'école a le sourire ce mardi matin, tout comme les élèves et les autres enseignants : "Nous avions hâte de les retrouver, nous sommes ravis de pouvoir les voir et travailler avec eux".

Gestes barrières et distanciation sociale

Un protocole sanitaire a été mis en place à l'école Sainte Marie, avec l'aide de deux parents d'élèves (une infirmière et un chef d'équipe chez Airbus), pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. "Des flux de circulation d'élèves ont été mis en place, pour le passage aux toilettes, pour l'entrée dans l'établissement, détaille Yoann David. Les règles de distanciation, les gestes barrières, tout cela a été expliqué aux élèves."

Un gros travail d'éducation à la santé va être fait par les enseignants, tous les jours. - Yoann David

Des morceaux de scotch ont été disposés sur le sol pour respecter la distanciation sociale. Chaque enseignant porte un masque et les enfants ont tous apporté leur repas du midi. Selon le directeur de l'établissement, ce protocole sanitaire fonctionne bien : "Les parents ont joué le jeu sur le parking, l'équipe aussi a très bien respecté les règles".

Les écoles publiques rouvrent elles jeudi à Saint-Nazaire.