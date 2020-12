Vendredi dernier, le ministère des Sports a annoncé que les mineurs pouvaient pratiquer du sport en intérieur, dans les gymnases ou les piscines. Mais, la reprise est plus que timide, probablement due à un concours de circonstances. Exemple avec les U13 de l'ASPTT Limoges Handball.

Déconfinement : une reprise plus que timide dans les clubs sportifs à Limoges

Elles étaient trois. Trois jeunes filles de 11 et 12 ans s'étaient déplacés ce mercredi au gymnase de Buxerolles, à Limoges, pour le premier cours de reprise après plusieurs semaines d'arrêt. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir contacté les familles pour annoncer le retour aux entraînements. Julien Noury, l'éducateur-salarié de l'ASPTT Limoges Handball s'est échiné à appeler les parents. Mais très peu lui ont donné une réponse.

Néanmoins, comme il le dit, "chacun avait son avis sur la possibilité de rouvrir ou pas". Le gymnase a pu rouvrir grâce à la municipalité de Limoges, alors il a donné l'information aux jeunes filles. Et d'ailleurs, parmi les trois jeunes filles présentes, toutes se disent très soulagées que les cours reprennent. "Au moins, on peut se dépenser" note Camille, 11 ans, "car avec le sport à l'école ce n'est pas trop possible. Les activités sportives ne sont pas...très sportives."

Pas de contacts possibles, donc pas de matchs entre jeunes

Une fois les plots installés, l'entraînement commence. Mais, contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de contacts. C'est une des obligations données par le ministère des sports. "On a pas le droit de faire des oppositions, donc pas de matchs ni de un contre un. Donc c'est plus du travail individuel" explique Julien Noury.

Il insiste sur l'importance de retrouver les groupes, notamment pour le lien social, et puis aussi pour rattraper le retard. L'ASPTT Limoges Handball prévoit de proposer des séances pour ceux qui le souhaitent pendant les vacances scolaires.