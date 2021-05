À l'image des terrasses des bars et restaurants, les cinémas se déconfinent également ce mercredi 19 mai. À Montpellier, il y avait de l'attente pour les premières projections au Gaumont Comédie.

Déconfinement : "On vient voir trois films à la suite au cinéma"

Au milieu des terrasses bondées ce mercredi midi, le fidèle public des salles obscures était aussi au rendez-vous. Il y avait une petite file d'attente à l'entrée du Gaumont Comédie à Montpellier pour les premières séances post-déconfinement. Les cinémas rouvraient leurs portes également ce mercredi 19 mai. L'attente des spectateurs était grande : "Voir un film au cinéma m'a vraiment manqué. À la maison c'était sympa pendant le premier confinement mais après les conditions ne sont pas identiques."

"C'est une libération", insiste Thierry. Ce père de famille accompagne ses trois enfants pour la séance de 14h30 : "la culture est un secteur très important. On espère vraiment que cette étape est la dernière pour enfin être libre." Dans la fil d'attente, il y a avait de nombreux passionnés à comme ces deux étudiants : "on vient voir Mandubules de Quentin Dupieux. En tout, on se fait trois films à la suite."

Des jours de congés déposés

À quelques pas de la Comédie, le cinéma Diagonal connait lui aussi un succès pour le premier jour d'ouverture. "J'ai des appels d'habitués, de copains pour prendre des carnets d'abonnement. Ils ont posé des jours de congés pour venir vois les films en avant-première", explique Aldric de l'équipe du cinéma. Au Diagonal ce sont surtout les séances du soir qui ont un franc succès : "ils vont en terrasse la journée".