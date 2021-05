Déconfinement : voici la nouvelle attestation à télécharger pour se déplacer pendant le couvre-feu

A partir de ce lundi, il n'est plus nécessaire de présenter une attestation de déplacement pour circuler à plus de 10 km de chez soi, ou même d'une région à une autre : ces restrictions sont levées avec la première phase du déconfinement qui commence. Mais le couvre-feu reste en place : il est toujours interdit de sortir entre 19h et 6h du matin. Cependant, comme pendant le confinement, il est toujours possible de se déplacer pour des raisons professionnelles, un motif familial impérieux ou encore pour promener son animal de compagnie.

Télécharger la nouvelle attestation

Pour ces déplacements pendant le couvre-feu, une nouvelle attestation a été mise en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien ou en téléchargeant la photo ci-dessous, que vous pouvez imprimer.

La nouvelle attestation de déplacement, à utiliser pendant le couvre-feu. - Ministère de l'Intérieur

Six motifs de déplacement

Six motifs de déplacement dérogatoire figurent sur la nouvelle attestation : l'activité professionnelle, scolaire ou à des fins de formation, les motifs de santé, les motifs familiaux impérieux comme la garde d'enfant ou l'aide aux personnes en situation de handicap, mais également les convocations administratives ou judiciaires, les déplacements liés à des voyages en train ou en avion, et la promenade de son animal de compagnie, qui reste limitée à 1 km du domicile.

Une amende de 135 euros en cas de non-respect

En cas de non respect du couvre-feu, ou de déplacement sans attestation valable, le ministère de l'Intérieur rappelle que les contrevenants encourent 135 euros d'amende, majorée à 375 euros en cas de non-paiement.

Cette amende monte à 200 euros, majorée à 450 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Après trois infractions en 30 jours, les contrevenants s'exposent à une amende de 3.750 euros et 6 mois d'emprisonnement.