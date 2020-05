Déconfinement - Landes: la livraison des masques commandés par la mairie de Parentis est retardée

Dès le 14 avril, la mairie de Parentis-en-Born avait commandé des masques pour ses 6500 habitants : 8000 masques lavable et réutilisables, confectionnés par une entreprise landaise.

Dans un premier temps, 5000 d’entre eux devaient être distribués ces vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai afin que les Parentissois en soient dotés le 11 mai, le jour du déconfinement. La veille, la mairie de Parentis-en-Born a appris que, faute de stocks suffisants, 3000 masques seulement seraient livrés. Par ailleurs, le département des Landes devait doter la commune de 1000 masques supplémentaires. Finalement, 600 ont pu être livrés.

" On avait tout prévu "

Un contretemps et une déception pour le maire de Parentis-en-Born, Christian Ernandorena qui explique : « On avait tout prévu, tout organisé. J’avais mobilisé du personnel. Il y avait 5 points de distribution tenus par des élus et des agents municipaux bénévoles. Les élus ont expliqué ce contre-temps en promettant que les engagements seront tenus. Il y a eu quelques râleurs mais très peu et sans débordements. J’avais dit aux élus de s’excuser, d’expliquer et de ne pas répliquer. J’espère que dans 10 ou 15 jours, ce sera oublié et que tout le monde aura été servi. »

Cette fois, le maire de Parentis-en-Born ne veut pas avancer de date. Les habitants seront informés dès que la nouvelle distribution sera organisée.