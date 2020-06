Déconfinement : sur les terrasses à Dijon, "on est tellement content de se retrouver au café enfin !"

Les terrasses des cafés et des restaurants retrouvent peu à peu leurs clients à Dijon. Des clients heureux de se retrouver autour d'un verre, sous le soleil, tout en respectant les nouvelles mesures sanitaires. Une réouverture très attendue pour eux et côté commerçants.

"C'est merveilleux, fantastique, et en plus il fait beau!" Pour Pascal, un habitué de la terrasse du BHV, place de la Libération à Dijon, cette réouverture des cafés et restaurants, est est un jour de fête."Il y a eu du monde toute la matinée, ça montre que les gens reprennent confiance".

Une ambiance conviviale

A plus d'un mètre de distance, ces trois amis savourent eux eux aussi les retrouvailles, ils devaient aller faire du sport ensemble mais ont préféré changé leurs plans pour se réunir en terrasse, autour d'un café "ça fait vraiment du bien on commence à revivre, avec l'évolution du virus qui semble s'éloigner".

"Ça fait du bien de revoir des gens heureux" - Marielle, une cliente place du Bareuzai

Place du Bareuzai, Yves et Mariele font une pause, après le marché. Une habitude qu'ils sont contents de retrouver, "c'est le premier café en terrasse depuis trois mois", précise Yves, "on a presque oublié le goût qu'il avait, quel bonheur!"

Yves et Marielle savourent leurs premiers cafés en terrasse ce mardi matin place du Bareuzai à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Place du Bareuzai à Dijon, ces amies se retrouvent autour d'un verre pour la réouverture des cafés. © Radio France - Stéphanie Perenon

Serveurs masqués en terrasse

Si en terrasse, peu de clients sont masqués, les uns et les autres respectent les distances, ses deux amies attendaient ce moment avec impatience,, "ça remet du lien social". Elles n'étaient pas inquiètes mais s'avouent rassurées de voir les mesures sanitaires prises dans l'établissement. Au BHV, les tables ont été éloignées, il y a du gel hydroalcoolique à la disposition des clients, et les serveurs sont masqués, comme Quentin,"ça fait partie des nouvelles contraintes mais on est restaurateur et on veut s'adapter et que les gens se sentent en sécurité." Et d'ajouter, avant de repartir servir en terrasse, "je crois qu'aujourd'hui tout le monde est content, les clients et nous aussi."

Place Zola, à Dijon, les terrasses se remplissent progressivement vers l'heure du déjeuner. © Radio France - Stéphanie Perenon