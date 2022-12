Décoration, repas, organisation... À Noël, la charge mentale revient sans surprise aux femmes

Alors que le réveillon de Noël approche, les femmes sont plus sollicitées que les hommes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'IFOP pour le site "Voyage avec nous" . 1.500 personnes ont répondu à un questionnaire ce mois-ci. Sans surprise, comme le reste de l'année, c'est sur les femmes que repose l'essentiel de la charge mentale à Noël.

62 % des femmes interrogées disent en faire plus, voire beaucoup plus, que leur conjoint pour les fêtes. Les hommes, eux, ne sont que 22 % à penser qu'ils en font davantage. Cette enquête révèle également que la répartition des tâches est très inégale, et très genrée.

Les hommes choisissent le vin, les femmes cuisinent le repas

Les résultats de l'enquête peuvent paraître très caricaturaux, pourtant certaines familles se reconnaissent forcément dans ces chiffres. Selon l'IFOP, les hommes sont plus souvent chargés de porter le sapin, et les femmes de le décorer. Ce sont également les femmes qui décorent le plus souvent la table de Noël, à 76 %, contre 13 % des hommes.

Pour le repas principal, 63 % des femmes interrogées disent le cuisiner seule. C'est souvent elles qui ont choisi le menu et commandé les produits : 50 % des interrogées sont chargées d'aller chercher le fromage ou la bûche à la boulangerie. En revanche, 55 % des hommes s'occupent de choisir les boissons pour le repas, et 49 % d'ouvrir les fruits de mer.

Les femmes sont en charge de plus de tâches que les hommes selon ce sondage. - Capture écran / IFOP

Une charge mentale plus importante

Faire les courses, nettoyer la maison, préparer le repas, décorer la table, commander et aller chercher la bûche... Cela prend donc plus de temps et de réflexion que de choisir du vin et d'ouvrir des huîtres. C'est pour cela que l'étude parle d'une charge mentale plus importante. Fêter Noël est une source de stress plus important pour les femmes (30 %) que pour les hommes (21%) quand cela implique de recevoir des proches à son domicile. À noter, tout de même, que les hommes et les femmes en font quasiment autant après le repas : débarrasser la table, faire la vaisselle, ranger, etc.

Évidemment, tous les couples ne se répartissent pas les tâches de cette façon. Mais Noël reste quand même un sujet de tension. Près de 2 couples sur 3 indiquent qu'ils ont souvent des désaccords à ce sujet. Souvent pour le montant des cadeaux, le lieu de repas, le jour du repas, ou encore le moment pour s'échanger les cadeaux. Magie de Noël qu'ils disent ?