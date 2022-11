Décorations de Noël, températures abaissées... le détail du plan de sobriété de la Ville de Rouen

La Ville de Rouen a voté, lundi 7 novembre, en Conseil municipal, un plan de sobriété, "face à la très forte augmentation des coûts du gaz et de l'électricité", "pour limiter sa consommation énergétique et son empreinte carbone", détaille la Ville dans un communiqué.

Diminution des températures

Rouen va diminuer le chauffage d'un degré dans tous les bâtiments communaux, administratifs, scolaires, crèches, équipements sportifs, résidences pour personnes âgées. La température de l'eau dans les piscines de la ville sera également baissée d'un degré. Dans le même secteur, le bassin extérieur de la piscine Boissière ne sera plus chauffé pendant la période hivernale.

Décorations de fin d'année plus sobres

Les décorations de Noël seront allumées entre le 3 décembre et le 2 janvier, une période plus courte que d'habitude, et sur des horaires réduits : entre 17h et 21h, sauf le 24 et le 31 décembre, où cela sera jusqu'à 1h du matin. Il y aura aussi moins de décorations, seulement dans les rues du Gros-Horloge, des Carmes, Saint-Sever, du Faubourg Martainville, l'avenue de Grammont, la place du Châtelet et le square Verdrel. L'éclairage nocturnes des bâtiments patrimoniaux, comme le Gros Horloge, les églises, l'Hôtel de Ville sera aussi réduit, sans plus de précisions.

Moins consommer

La Ville annonce aussi que l'éclairage nocturne sur les terrains de sport sera "limité", dans le cadre de négociations avec les clubs. Rouen va en outre "étudier" les possibilités d'extinction automatique de l'éclairage et du chauffage dans les gymnases, comme la "rationalité" du passage des laveuses dans les rues. Les fontaines ne seront en fonctionnement que pendant la période "estivale".