Découverte d'un nouveau loup dans le Tarn : cinq questions à un spécialiste

Des analyses génétiques récoltés à Albine, dans le Sud-Tarn, ont permis d’identifier un nouveau loup gris dans le département. C'est le quatrième mâle solitaire dans le secteur . Un phénomène surprenant dans ce département du sud-ouest de la France. Pour comprendre, Jérôme Cases, propriétaire du parc animalier de Casteil dans les Pyrénées-Orientales répond aux questions de France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : pourquoi les loups viennent s'installer dans le Tarn ?

Jérôme Cases, propriétaire du parc animalier de Casteil : les loups vivent généralement en meute, mais lorsqu'une meute devient trop importante, certains loups choisissent de partir pour créer un nouveau groupe. Ils recherchent un autre territoire, sachant qu'une meute occupe normalement plus de 300 km² autour d'elle. Ainsi, les loups doivent partir plus loin pour former une nouvelle meute.

Pour établir leur nouveau territoire, les loups recherchent des zones où la nourriture est abondante, notamment avec la présence de petits gibiers. Ils privilégient également un environnement calme, loin des habitations ou de la présence humaine, afin de vivre paisiblement.

France Bleu Occitanie : les trois autres mâles arrivent des Alpes, ca s'explique comment ?

Jérôme Cases : il y a eu une migration importante de loups depuis l'Italie, en passant par les Alpes, pour s'installer en France au cours des dernières années. De plus, les intempéries ont joué un rôle en poussant certains animaux à quitter leurs territoires d'origine. Les loups sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres par jour sans difficultés particulières.

France Bleu Occitanie : est-ce qu'il y a un danger pour l'homme ?

Jérôme Cases : on a tous en tête l'histoire du petit chaperon rouge et du grand méchant loup, et ce n'est pas vraiment fondé. Ca reste un animal très craintif. Il n'y a jamais d'attaque de loup sur l'humain. Pour le randonneur, il n'y a aucun risque, même si dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Il renifle le sens du vent, il peut sentir des hommes de très loin.

Ce matin, je suis encore entré dans l'enclos des loups gris, où ils sont six, et il n'y a eu aucun problème. Dès que je suis entré, ils se sont éloignés, la queue entre les jambes, sans s'approcher de moi. Un autre exemple, nous avons une meute de loups arctiques, et il y a un mois, j'ai attrapé les petits dans l'enclos pour les vacciner avec l'aide du vétérinaire. Ils ont semblé inquiets, c'est vrai, mais ils n'étaient pas du tout agressifs. On ressent vraiment leur crainte envers nous.

France Bleu Occitanie : risque faible pour l'humain quand on vous écoute, en revanche, on imagine qu'il y a un risque pour les élevages ?

Jérôme Cases : effectivement, les éleveurs peuvent craindre pour leurs animaux car le loup reste un prédateur qui se réinstalle progressivement. Autrefois, les forêts françaises étaient habitées par ces animaux, mais avec la chasse par l'homme, certaines espèces ont reculé dans les forêts et les montagnes jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, il y a une réintroduction progressive, mais il faut prendre des mesures pour mieux protéger les activités des éleveurs.

France Bleu Occitanie : est-ce que le nombre de loups peut grossir dans le Tarn ?

Jérôme Cases : actuellement, étant donné qu'il n'y a que des mâles dans la région, il faudrait qu'une femelle arrive pour que la formation d'une meute soit possible. Si une louve s'installe dans le secteur, il est en effet probable qu'elle trouve un mâle qui lui convienne. Parce que c'est souvent la femelle qui choisit le mâle. Si elle estime que l'endroit est favorable, avec suffisamment de ressources, ils pourraient rapidement s'installer et construire une petite meute au fil du temps.