Découvrez Alexis, le trompettiste de l'émission "N'oubliez pas les paroles" originaire de la Creuse

L'émission animée par Nagui sur France 2 recherche des candidats, à Guéret et dans la Creuse. C'est le département d'où vient Alexis Bourguignon. L'homme de 29 ans est le trompettiste de "N'oubliez pas les paroles", depuis 2012. Portrait d'un passionné de cet instrument depuis son plus jeune âge.

Depuis 2012, c'est le trompettiste de l'émission "N'oubliez pas les paroles". Alexis Bourguignon fait partie de l'équipe de musiciens qui accompagne Nagui et les candidats. Vous pouvez le voir tous les soirs dans votre télévision, sur France 2. Avant de s'installer à Paris pour les besoins de cette émission, Alexis a vécu dans la Creuse durant toute son enfance. C'est d'ailleurs dans le département qu'il a commencé à jouer de la trompette. Depuis, il n'a plus cessé de jouer.

La musique dès le plus jeune âge

Avant de se passionner pour la trompette, il faut dire que le jeune homme a vécu dans un milieu très musical. "Mes parents ont tenu un magasin de musique à Guéret, et j'avais des amis qui jouaient avec mon père dans un orchestre", explique Alexis. L'homme de 29 ans ajoute que c'est l'un de ces amis qui lui a donné envie de jouer de la trompette. Nous sommes en 1999. Le Creusois d'origine a 7 ans, et vit alors avec ses parents à Courtille. C'est à ce moment-là qu'il commence à manier l'instrument de musique.

Dès lors, il ne s'arrête plus. Sa passion le poursuit au lycée. Il est inscrit dans une classe à horaires aménagés musicale à Châteauroux (Indre). "J'ai fait ma Seconde, ma Première et ma Terminale dans cet établissement, et je revenais chaque week-end dans la Creuse", détaille le musicien. En parallèle de ses études, il prend des cours au conservatoire. Histoire de se perfectionner encore sur l'instrument qu'il aime. En 2010, il obtient son bac puis un diplôme spécialisé quelques années plus tard. "J'ai obtenu un diplôme d'études musicales, c'est équivalent au niveau médaille d'or, en matière de trompette", dit le jeune homme.

De la Creuse au plateau de Nagui

Après son bac et ce diplôme, Alexis part à Paris. Il commence à jouer dans des clubs, et se fait connaître. C'est dans la Capitale que tout se joue pour lui. Le début de l'histoire avec l'émission "N'oubliez pas les paroles" commence en 2012. L'un de ses amis a l'occasion de jouer avec des musiciens qui participent déjà à l'émission. Ces personnes font passer l'offre de la production à l'ami d'Alexis. Cet ami lui parle alors de cette opportunité. "Il me dit que la production recherche des cuivres, donc des artistes jouant de la trompette ou du saxophone", se souvient le nouveau Parisien.

Il accepte la proposition. Le duo d'amis intègre donc l'équipe de musiciens du télé-crochet de France 2. Sa passion devient son métier. Depuis, il s'y plait. "L'ambiance au sein de l'émission est très cool. Même si je n'y suis que depuis 2012 et que ça fait 15 ans que l'émission existe, l'impression que j'en ai, c'est que ça ressemble à une grande famille. À chaque fois qu'il y a un tournage, les musiciens sont heureux de se retrouver, pour faire de la musique", s'enthousiasme Alexis.

C'est pour ça qu'il invite les candidats-chanteurs d'un jour à participer sans hésiter. "Nagui est très respectueux des candidats. Si quelqu'un est stressé, il comprend et il va aller dans son sens. Il sait se montrer rassurant, même s'il a l'air impressionnant. Il sait mettre à l'aise, tout comme l'équipe chargée du casting. Il faut vraiment y aller sans crainte", lance le musicien. Et si vous aussi vous voulez chanter en étant accompagné notamment par Alexis, il ne vous reste plus qu'à cliquer et déposer votre candidature ici.