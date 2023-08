Découvrez l'histoire de la stèle et des parachutages sur le site du Panama à Fougerolles-du-Plessis

Cette semaine, on vous emmène en vadrouille dans toute la Mayenne, à la recherche d'une trouvaille . Et derrière cette trouvaille se cache une histoire. Ce jeudi, nous sommes à Fougerolles-du-Plessis, dans le Nord-Mayenne, pour vous raconter l'histoire de la stèle et des quatre parachutages du site du Panama, entre Fougerolles et Desertines.

Quatre parachutages de munitions et d'armes sur le site

Elle est posée là, au bord d'une petite route entre Fougerolles et Desertines, sur le site du Panama. La stèle fait un peu plus d'un mètre de haut, un texte et le blason de Fougerolles-du-Plessis sont gravés dessus. "L'association Mémoire et Patrimoine de Fougerolles voulait qu'il y ait un symbole sur les lieux de parachutage", raconte Raymond Juin, ancien président de l'association, "c'est comme ça qu'est parti l'idée d'y mettre une stèle". Elle a été inaugurée le 8 mai 2006 et la pierre provient du site directement, "d'abord, on a trouvé cette pierre-là parce qu'on cherchait une pierre de pays", indique Raymond Juin, "elle est solide, elle n'est pas prête de partir".

Lors de la pause de la stèle sur le site du Panama, Bernard Genevée, président de l'AFN, Roger Lestas, ancien maire de Fougerolles, Raymond Juin, Dominique Genevée, Maurice Coupeau le maçon et Roger Leray. - Archives Raymond Juin

Raymond Juin, ancien président de l'association Mémoire et Patrimoine de Fougerolles. © Radio France - Alexandre Frémont

Au pied, sur la droite, quatre petites pierres similaires symbolisent les quatre parachutages qui ont eu lieu à cet endroit. "Initiés par le major britannique du S.O.E (direction des opérations spéciales britanniques, ndlr), Claude de Baissac alias Michel, annoncés par les messages de la BBC 'la banque est fermée', quatre parachutages ont eu lieu les 28 et 30 juin et les 2 et 8 juillet 1944, dix avions Halifax larguèrent 40 tonnes d'armes pour les groupes du Calvados, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche et du Nord-Mayenne", explique Raymond, plaque du souvenir à l'appui. Le 8 juillet 1944, c'est au tour du capitaine du S.O.E, JB Hayes, dit Eric, d'être parachuté sur la zone du Panama à Fougerolles. Ce personnage avait pour mission d'informer sa hiérarchie sur les positions allemandes sur la ligne Fougères-Avranches. Ce fut un succès, ce qui contribua à la percée d'Avranches par le général Patton.

Une plaque explicative explique l'histoire de la résistance à Fougerolles et celle des parachutages. © Radio France - Alexandre Frémont

La pierre a été trouvée sur le site directement. © Radio France - Alexandre Frémont

On peut très facilement trouver le site du Panama grâce à ces pancartes. © Radio France - Alexandre Frémont

Un lieu d'histoire

Plusieurs résistants fougerollais ont récupéré les cargaisons des parachutages ces nuits-là et les ont fait transiter. Le nom "Panama" sur le site existait déjà, ajoute Raymond, c'était le nom du lieu-dit, "en 1944, le Panama est un terrain d'un seul tenant de 14 hectares, ce qui était propice pour faire des parachutages parce qu'on était loin de toute agglomération".

C'est donc un bout d'histoire sous nos yeux dans ce champ de 14 hectares, un bout de la grande Histoire qui attire beaucoup de mayennais et de touristes. "Ce sont surtout des gens du Sud-Manche qui cherchent beaucoup sur l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale et qui ont été très marqués par le débarquement", ajoute Raymond, qui rappelle que le site du Panama fait partie des lieux à visiter pour les Journées du Patrimoine.

Cette stèle rend aussi hommage aux résistants fougerollais qui ont assuré la réception de tous ces parachutages : Julien Derenne François Bostan, Victor Fréard, François Genevée et Joseph Hilliou, tous fusillés par les soldats allemands fin juillet 1944.