Découvrez le barrage hydroélectrique d'Éguzon : les visites guidées reprennent

Après plusieurs mois d'interruption à cause du confinement et de la crise du Covid-19, les visites guidées reprennent chaque mercredi et chaque jeudi pour découvrir le barrage hydroélectrique d'Éguzon, l'un des plus grands barrages d'Europe lors de sa construction entre 1917 et 1926. Attention : le port du masque est obligatoire dès l'âge de 11 ans. L'accès à l'intérieur de l'usine reste interdit mais les visites en extérieur valent vraiment le détour.

30 personnes par visite guidée

Deux thématiques sont proposées :

Une visite davantage historique qui revient sur la construction du barrage d'Éguzon. Elles ont lieu chaque mercredi à 14h et chaque jeudi à 11h et 15h30

Une autre visite plus orientée vers les sciences pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce site qui produit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 41 000 habitants comme Châteauroux. Ces visites ont lieu chaque mercredi à 11h et 15h30 et chaque jeudi à 14h

Les réservations se font au 05 34 39 88 70 ou par mail à visites.edf.eguzon@manatour.fr