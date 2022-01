Angers et Guétary en tête des communes où l'on vit le mieux en France cette année. Le palmarès 2022 des villes et des villages où il fait bon vivre, réalisé par l'association du même nom a été dévoilé par le Journal du Dimanche ce 30 janvier. Découvrez le classement.

Découvrez le classement 2022 des villes et villages où l'on vit le mieux en France

Le Journal du Dimanche a dévoilé ce dimanche le classement 2022 des villes et villages de France où il fait bon vivre. Pour la première fois en trois ans, la tête du classement change. Côté villes, Angers, remplace Annecy en tête du classement. Dans la catégorie "village de moins de 2000 habitants", cap à l'Ouest, c'est la station basque de Guéthary qui passe devant la commune mosellane de Peltre, au sud de Metz.

"Cette édition confirme la reconnaissance des villes moyennes et des villages, se félicite Thierry Saussez, le président de l'association dans les pages du JDD. Elle permet de changer notre regard sur ces communes et plus généralement de faire reculer ce 'mot hideux de province', comme disait André Malraux."

Le TOP 50 2022 des villes où il fait bon vivre :

1. Angers

2. Annecy

3. Bayonne

4. La Rochelle

5. Caen

6. Le Mans

7. Nice

8. Lorient

9. Brest

10. Rennes

11. Avignon

12. Biarritz

13. Cherbourg-en-Cotentin

14. Bordeaux

15. Anglet

16. Strasbourg

17. Rodez

18. Tours

19. Pau

20. Le Havre

21. Chambéry

22. Metz

23. Nantes

24. Dijon

25. Lannion

26. Saint-Étienne

27. Saint-Brieuc

28. La Roche-sur-Yon

29. Limoges

30. Cannes

31. Antibes

32. Montpellier

33. Toulouse

34. Quimper

35. Nîmes

36. Orléans

37. Levallois-Perret

38. Courbevoie

39. Toulon

40. Boulogne-Billancourt

41. Châteauroux

42. Hyères

43. Saint-Malo

44. Nogent-sur-Marne

45. Versailles

46. Colombes

47. Asnières-sur-Seine

48. Rueil-Malmaison

49. Nanterre

50. Aurillac

Le Top 50 2022 des villages où il fait bon vivre :

1. Guéthary (Pyrénées-Atlantiques)

2. Peltre (Moselle)

3. Épron (Calvados)

4. Martinvast (Manche)

5. Authie (Calvados)

6. Saint-Quay-Perros (Côtes-d'Armor)

7. Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes)

8. Buros (Pyrénées-Atlantiques)

9. Vantoux (Moselle)

10. Sonnaz (Savoie)

11. Laloubère (Hautes-Pyrénées)

12. Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques)

13. Biard (Vienne)

14. Marcellaz-Albanais (Haute-Savoie)

15. Cambes-en-Plaine (Calvados)

16. Les Loges-en-Josas (Yvelines)

17. Ploulec'h (Côtes-d'Armor)

18. Mey (Moselle)

19. Voglans (Savoie)

20. Falicon (Alpes-Maritimes)

21. Le Pin (Seine-et-Marne)

22. Piscop (Val-d'Oise)

23. Niederhausbergen (Bas-Rhin)

24. Ahuy (Côte d'Or)

25. Nouainville (Manche)

26. Cagny (Calvados)

27. Quintal (Haute-Savoie)

28. Deyvillers (Vosges)

29. Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie)

30. Laguenne-sur-Avalouze (Corrèze)

31. Varois-et-Chaignot (Côte d'Or)

32. Aiguilhe (Haute-Loire)

33. Jouy-aux-Arches (Moselle)

34. Chalezeule (Doubs)

35. Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine)

36. Barberey-Saint-Sulpice (Aube)

37. Warcq (Ardennes)

38. Poey-de-Lescar (Pyrénées-Atlantiques)

39. Ouges (Côte d'Or)

40. Jeuxey (Vosges)

41. Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie)

42. Plouisy (Côtes d'Armor)

43. Nieul (Haute-Vienne)

44. Le Vernet (Allier)

45. Saint-Pavace (Sarthe)

46. Tillé (Oise)

47. Lannoy (Nord)

48. Ménétrol (Puy-de-Dôme)

49. Saint-Arnoult (Calvados)

50. Charmeil (Allier)