Découvrez le classement 2023 des villes et villages où l'on vit le mieux en France

Le journal du Dimanche a dévoilé ce 25 février le classement 2023 des villes et villages de France où il fait bon vivre. C'est Angers (49) qui arrive en tête pour la deuxième année consécutive suivi de Bayonne (64) et de Biarritz (64). L'association des "Villes et Villages où il fait bon vivre" publie ce classement pour la 4e année.

Le classement est réalisé selon 198 critères rassemblés en 10 catégories (qualité de vie, sécurité, protection de l’environnement, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière). Le classement complet est à retrouver sur le site de l'association.

Le top 10 des villes où il fait bon vivre

Angers (49) Bayonne (64) Biarritz (64) Anglet (64) La Rochelle (64) Lorient (56) Annecy (74) Rennes (35) Brest (29) Le Mans (72)

Le top 10 des villages où il fait bon vivre

Guétary (64) Epron (14) Martinvast (50) Peltre (57) Authie (14) Saint-Quay-Perros (22) Mazères-Lezons (64) Buros (64) Cambes-en-Pleine (14) Marcellaz-Albanais (74)