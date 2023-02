Découvrez le classement des villes landaises où il fait bon vivre

Comme chaque année, l'association "Villes et Village où il fait bon vivre" publie son classement réalisé grâce à l'analyse de données chiffrées. Il ne s'agit pas ici d'un sondage déclaratif, mais de data issues de sources officielles. Il s'agit de chiffres de l'Insee, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Transition écologique , de l'Arcep ou encore de l'organisme européen Copernicus.

Top 30 des communes landaises

Tarnos Dax Mont-de-Marsan Labenne Ondres Saint-Pierre-du-Mont Saint-Martin-de-Seignanx Capbreton Saint-Paul-lès-Dax - Saint-Vincent-de-Tyrosse - Narosse - Soorts-Hossegor - Oeyreluy - Aire-sur-l’Adour - Seyresse - Yzosse - Saint-pandelon - Saint-Vincent-de-Paul - Seignosse - Bénesse-Maremne - Angresse - Saint-Sever - Mazerolles - Hagetmau - Tercis-les-Bains - Saint-André-de-Seignanx - Biscarrosse - Peyrehorade - Hinx - Heugas

Tarnos en tête

La commune de Tarnos arrive donc en tête de ce classement landais comme l'année dernière tout en améliorant sa position au niveau national. En effet, dans sa catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants, Tarnos passe de la 9ème place nationale à la 6ème place cette année. Selon l'association, trois critères permettent à la commune d'obtenir ce résultat : l'attractivité immobilière, la préservation de l'environnement et la qualité de vie.

Méthodologie

Chaque commune est en fait analysée sur près de 200 critères répartis en 10 catégories : qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, protection de l’environnement (nouvelle catégorie), éducation, solidarité, sports et loisirs et attractivité immobilière.

Pour être plus clair prenons un exemple : la santé. La méthode de cette étude consiste à classer les communes en fonction de leur proximité avec des établissements de soins. Donc plus vous êtes près d'un service d'urgence, d'une maternité ou autres, mieux vous êtes classé. Il est question ici de temps de trajet en voiture. Mais cela fonctionne pour la proximité des commerces, des services ou encore de chiffres comme le nombre de vols avec violences, la qualité de l'air ou le prix de l'immobilier.

C'est l'ensemble de ces critères qui font que les résultats peuvent être surprenants. Car dans l'imaginaire collectif, à priori, beaucoup auraient pu penser que des stations balnéaires comme Soorts-Hossegor ou Biscarrosse soient très bien classées. Et bien non. Soorts-Hossegor est 12ème du classement départemental et Biscarrosse 17ème.

Dax devant Mont-de-Marsan

Dax, sur ce classement, remporte l'historique duel landais entre la préfecture et la sous-préfecture. Les deux communes sont d'autant plus comparables qu'elles boxent dans la même catégorie : celle des villes de 20 000 à 50 000 habitants. Dans cette catégorie, Dax est même assez largement devant Mont-de-Marsan. Un écart de qualité de vie entre les deux villes qui s'est d'ailleurs accru par rapport au classement de l'année dernière.

Pour s'en apercevoir, il suffit de comparer les classements au niveau national de la préfecture et de la sous-préfecture. Dans cette catégorie des villes moyennes, au niveau national cette année, Dax est 40ème du classement. L'année dernière, Dax était 48ème, une progression de huit places.

Mont-de-Marsan de son côté n'a pas bougé de place en un an, toujours 80ème du classement des villes françaises moyennes.

Si Dax progresse sur un an, c'est surtout grâce au nouvel indicateur de l'étude cette année : la préservation de l'environnement. Dans cette catégorie, il y a par exemple la qualité moyenne de l'air ou la proximité avec des sites industriels polluants.

Ce qui plombe le classement de Mont-de-Marsan, c'est surtout le critère qualité de vie dans lequel on retrouve par exemple la distance à la mer ou l'hébergement touristique.