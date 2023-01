Découvrez le dernier bébé de 2022 et le premier bébé de 2023, dans le Nord Franche-Comté

L'une est arrivée à 18h samedi 31 décembre 2022, l'autre à 1h30 du matin dimanche 1er janvier 2023 : toutes les deux sont des filles ! Chloé et Ada sont respectivement le dernier bébé de 2022 et le premier nouveau-né de 2023.

Maxime et Katarzyna sont Belfortains, ils sont les heureux parents de Chloé, 3, 180 kg, 49 cm. Chloé est leur premier enfant et se porte bien. "Elle est très calme et se laisse faire. Elle dort beaucoup", sourit la maman. "C'est très fort en émotion. La fatigue atténue beaucoup, je pense que quand je me serai reposée, je sentirai encore plus de choses. La joie des premiers câlins… on ne trouve pas les mots pour décrire ça !" Maxime, le papa, confirme : "La perspective du premier câlin était une réelle motivation pour concrétiser cette naissance, pousser, aider etc."

Maxime, Katarzyna et leur petite Chloé, dernier bébé de 2022 © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Chloé a en plus surpris ses grands-parents, puisqu'elle était attendue au 8 janvier : "Mes parents m'ont dit : la petite a décidé que tout le monde allait fêter son anniversaire chaque année, en naissant un 31 décembre !" raconte Katarzyna.

Ada, premier bébé de 2023

Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Ada de voir le jour ! Ludivine et Jules, les parents, habitent Echavanne, près de Frahier, en Haute-Saône. Ada, 2,760 kg, 47 cm, est arrivée à 1h30 du matin, elle se porte très bien. "C'est notre premier enfant, donc on avait de l'appréhension, mais le personnel a vraiment pris soin de nous, ça m'a beaucoup rassurée", souligne Ludivine.

Ludivine, Jules et Ada, premier bébé de 2023 © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"C'est difficile de mettre des mots dessus. C'est extraordinaire, quand le bébé arrive il y a du stress, de l'adrénaline, on a hâte qu'elle soit là, on a peur aussi, on espère que tout ira bien et c'est un gros soulagement quand on nous dit que tout va bien", raconte Jules.

Eux aussi vont bien : Safa, Lissandro, Yassine, Augustin, et Valentin, nés le 31 décembre à Trévenans. Pour le 1er de l'an, Naïla et Anes ont également vu le jour.

Toutes les familles devront patienter un peu avant de présenter leurs enfants aux grand-parents, cousins, oncles, tantes et amis : les visites sont interdites dans les maternités à cause de l'épidémie de bronchiolite.