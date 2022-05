Découvrez Le Martinez à Cannes avec sa chambre à plusieurs dizaines de milliers d'euros

Yann Gillet est le directeur général de l'Hôtel Martinez. En plein festival de Cannes, il nous parle de l'ambiance, des stars internationales, et du futur du palace.

Quelles stars avez-vous reçu ?

"Les plus grandes têtes d'affiches étaient chez nous comme Tom Cruise ou Julia Roberts. Fidèle à sa tradition, on reste l'hôtel des stars et des célébrités."

Comment ça se passe quand on reçoit Julia Roberts?

"Vous savez, ils sont dans un cadre très professionnel. Ils ont des programmes chargés. Nous, on s'assure surtout de leur sérénité, de leur tranquillité. Ils ont un nombre d'interviews, le tapis rouge, les mises en beauté. On s'assure que tout soit extrêmement simple."

Parlez-nous de votre appartement Penthouse de 1 250 mètres carrés au septième étage ?

"Elle est actuellement occupée. Elle est occupée pendant le festival mais aussi le reste de l'année. C'est un endroit d'exception. Elle est occupée principalement pendant toute la saison d'été et du printemps. _Ça coûte relativement cher. Le prix reste confidentiel mais je peux vous dire que ça coute plusieurs dizaines de milliers d'euros la nuit._"

Les caprices de stars existent-ils toujours ?

"C'est une question qu'on nous pose souvent. Les exigences sont celles qu'on va retrouver dans les clients de ce type de palace, pas forcément les stars. Il peut y avoir des exigences mais qui sont qui sont le lot d'un hôtel cinq étoiles palace : _occulter tous les rideaux, changer les meubles, ou des nouvelles montres de chez Omega Swatch qu'il faut faire venir en 24 heures_. L'exigence est l'immédiateté de la requête."

On a l'impression avec cette édition que le festival de Cannes est de retour

"On a énormément de festivaliers avec un festival extrêmement glamour. Une énergie qu'on n'a même jamais vue. Les stars sont aussi très présentes. On a l'impression qu'effectivement Cannes est de retour. Il y a des feux d'artifice. C'est très très très glamour. Tout le monde a sorti ses plus belles tenue d'apparat. C'est un spectacle."

Le Martinez se refait une beauté avec une importante rénovation.

"On a ouvert ce jardin qu'on appelle l'oasis. À l'intérieur, on a fait 150 millions de travaux. C'est phénoménal avec une nouvelle façade, un nouvel espace jardin. Un couloir de nage pour pas dire, une piscine de 20 mètres sur cinq mètres. Il y a vraiment toute cette espace de sérénité, ce fameuse penthouse, cet appartement résidence Isabelle Huppert de 1 250 mètres carrés qui est sur le toit de l'hôtel, septième étage."