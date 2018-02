Les travaux d'Euraflandres ont commencé à Lille. La ville et la Métropole Européenne de Lille offrent un sérieux lifting à un quartier où passent chaque année 25 millions de personnes. Objectif : rendre la ville plus belle et faciliter les déplacements à pied, à vélo, en bus et en train.

Lille, France

Le quartier des gares lilloises s'est construit petit à petit depuis 30 ans : Euralille, parc Matisse, projet immobilier Swam qui comprend un hôtel haut de gamme, des restaurants et des commerces (ouverture début 2019). Tout cela manquait de cohérence avec des morceaux de rue refaits au coup par coup. Le projet "Euraflandres" doit permettre de recoudre tout cela : nouveau parvis, nouvelle place des Buisses (côté centre commercial Euralille) ,cheminement piéton unifié entre les gares Lille-Flandres et Lille-Europe. Un chantier à 13 millions d'euros, financé à 100% par la Métropole Européenne de Lille.

L'entrée d'une grande métropole comme Lille méritait bien çà. Martine Aubry

Il était devenu compliqué de circuler dans ce lieu qui est un carrefour important en terme de transports pour la Métropole : 120 000 des 700 000 usagers quotidiens de Transpole passent par ici. Une cacophonie sur pavé qui nécessitait un grand chamboulement pour la maire de Lille : "aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus dont on a mieux ranger les bus, les taxis, accorder plus de places pour les piétons et les vélos".

La place des Buisses, aujourd'hui, à la sortie de la gare Lille-Flandres © Radio France - Stéphane Barbereau

La place des Buisses, qui part de la Gare Lille-Flandres et s'ouvre vers Lille-Europe et Euralille. En fond, le futur projet immobilier Swam - Agence Saison-Menu

Pour unifier ce quartier, on va poser les mêmes pavés en granit que ceux de la rue Faidherbe et de la Grand-Place.

4 années d'étude sur les déplacements des usagers

Le cabinet d'urbanisme Saison-Menu travaille depuis 4 ans sur ce projet. Il a étudié les flux de circulation (piétons, vélos, bus, taxis,...) pour mieux les organiser. Aujourd'hui, c'est parfois un parcours du combattant pour aller de la gare à son arrêt de bus : route à traverser, arceaux à vélos ou barrières en plein milieu, trottoirs trop étroits,... Pour l'architecte urbaniste, Isabelle Menu, le pari sera réussi si les gens ne s'aperçoivent de rien : "c'est tout ce qui ne se verra pas mais que vous apprécierez dans votre quotidien. Vous sortirez de la gare, vous comprendrez que vous devez prendre là le métro, sans regarder vos pieds, sans avoir peur de traverser".

Le gros enjeu de ce projet, c'est de rapprocher les deux gares. 6 000 personnes vont le trajet chaque jour, elles seront 10 000 en 2030 :

Il n'y a que 600 mètres entre les deux gares, c'est à la fois près et loin

Un temps, on a imaginé relier Lille-Flandres à Lille-Europe via un passage couvert. Le projet a été abandonné, jugé trop coûteux. Finalement, on va unifier le sol, avec ce même pavé en granit, élargir aussi les trottoirs.

Des professionnels sceptiques sur les aménagements

Autour de la gare Lille-Flandres, les restaurateurs sont réservés sur ces nouveaux aménagements. Robert, serveur à la brasserie Napoléon rappelle que le changement de sens de circulation il y a un an et demi a déjà entraîné une baisse de fréquentation chez certains. Il met en cause le choix de débuter les travaux, place des Buisses au printemps (avril ou mai 2018) :

On aurait bien voulu que ça se fasse un mois calme, en janvier. Là, les beaux jours vont arriver, le commerce va reprendre et on va être emmerdé avec çà

Juste à côté, les chauffeurs de taxi ne sont pas plus enthousiastes. les voyageurs montent à bord aujourd'hui, place des Buisses. Ce sera toujours le cas demain mais, pendant les travaux, l'arrêt sera déplacé. Rachid Boussadia s'inquiète : "On va disparaître pendant quelques mois et on sait pas où on va". L'artisan-taxi n'est pourtant pas fermé à l'idée mais regrette le manque de concertation sur ce déplacement temporaire : "si on peut mieux organiser les choses pourquoi, mais aujourd'hui, c'est pas le bon système. On est en stand by". La mairie de Lille promet une réunion de concertation mi-février avec les chauffeurs de taxi pour trouver la meilleure solution possible.

Un modèle de design

Ce projet sera aussi le premier de la métropole pensé avec autant d'esthétisme dans le cadre de Lille Métropole, capitale mondiale du desgin insiste Damien Castelain, le président de la Mél :

En terme de mobilier urbain, d'éclairage public, de bancs. C'est la vitrine, ce doit être le showroom de cette capitale mondiale du Design

Pavé à la main, Damien Castelain et Martine Aubry lancent officiellement le projet Euraflandres, le 1er février 2018 © Radio France - Stéphane Barbereau

Il faut ajouter à ce chantier, public, un autre, privé : la rénovation de l'imposant siège social du CIC dans la région, qui fait face à la gare Lille Flandres. Et c'est donc l'ensemble de ce quartier qui aura d'ici quelques années un visage bien plus harmonieux qu'aujourd'hui.

Le calendrier des travaux :