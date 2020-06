Découvrez le palmarès 2020 des plages et ports labellisés Pavillon Bleu dans les Hauts-de-France

En 2020, le palmarès Pavillon Bleu compte 401 plages et 106 ports de plaisance labellisés dans toute la France, dont quatre plages et quatre ports de plaisance dans les Hauts-de-France. Découvrez lesquels.

Où se baigner cet été dans les Hauts-de-France ? Comme chaque année depuis 35 ans, le label Pavillon Bleu a été décerné à un certain nombre de plages et de ports de plaisance en France : plus de 400 cette année, dont 17 nouveaux labellisés. Ce label garantit notamment des plages et des ports de plaisance propres et une eau de baignade d’excellente qualité. Il valorise également des politiques de développement du tourisme respectueuses de l’environnement et des humains.

Découvrez le palmarès 2020 dans les Hauts-de-France : quatre plages et quatre ports de plaisance, dont un petit nouveau labellisé cette année.

Dans l'Aisne

Les plages

Monampteuil : Axo’Plage

Dans le Nord

Les plages

Gravelines : Petit Fort Philippe, c'est le nouveau labellisé de la région cette année

Les ports de plaisance

Port Fluvial des Près-du-Hem Lille Métropole

Port fluvial de la Porte du Hainaut

Dans le Pas-de-Calais

Les plages

Berck-sur-Mer : plage centre 80

Les ports de plaisance

Port de Plaisance d’Étaples

Dans la Somme

Les plages

Cayeux-sur-Mer : plage de la Ville

Les ports de plaisance

Port de Plaisance de Saint-Valéry-sur-Somme

Parmi les bonnes pratiques saluées par le label : des bacs à marée confectionnés en coquilles de moules recyclées, comme c'est le cas à Cayeux-sur-Mer. Ce projet, "Tricoquille", lancé par la Communauté de communes de la baie de Somme (CABS), vise à recycler les coquilles de moules des établissements côtiers en objets, comme des bacs à marée ou du dallage. Six bacs à marée permettent ainsi aux promeneurs de ramasser et déposer les déchets qu'ils trouvent sur la plage.

Par ailleurs, l’entreprise qui fabrique ces bacs à marée, avec la recyclerie de Vimeu, emploie des personnes en situation de précarité.