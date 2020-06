Découvrez le palmarès 2020 des plages et ports labellisés Pavillon Bleu en Normandie

En Normandie cette année, 22 plages et 11 ports de plaisance sont labellisés Pavillon Bleu, dont deux nouveaux venus. En 2020, le palmarès compte 401 plages et 106 ports de plaisance labellisés dans toute la France.

Où se baigner cet été en Normandie ? Comme chaque année depuis 35 ans, le label Pavillon Bleu a été décerné à un certain nombre de plages et de ports de plaisance en France : plus de 400 cette année, dont 17 nouveaux labellisés. Ce label garantit notamment des plages et des ports de plaisance propres et une eau de baignade d’excellente qualité. Il valorise également des politiques de développement du tourisme respectueuses de l’environnement et des humains.

Découvrez le palmarès 2020 en Normandie, 22 plages et 11 ports de plaisance, dont deux nouveaux labellisés cette année.

Dans le Calvados

Les plages

Colleville-Montgomery : Colleville plage

Honfleur : plage du Butin

Pont-l’Évêque : lac de Pont-l’Évêque

Les ports de plaisance

Bassin de plaisance de Ouistreham

Port de Dives-Cabourg-Houlgate

Dans la Manche

Les plages

Agon Coutainville : plage du Centre

Barneville-Carteret : plage de la Potinière, plage de Barneville

Bréhal : RD 592 plage de Saint-Martin de Bréhal

Carolles : Carolles plage

Donville-les-Bains : Lude

Gouville-sur-Mer : plage de Gouville-sur-Mer face au CD 268, l'un des deux nouveaux labellisés cette année

l'un des deux nouveaux labellisés cette année Granville : plage du Plat-Gousset

Jullouville : le Casino, les Plaisanciers

Les Pieux : Sciotot

Portbail : Sémaphore

Saint-Pair-sur-Mer : Kairon face au CD 373

Siouville-Hague : plage Cale John Hunter

Les ports de plaisance

Port de Barneville Carteret

Port de Chantereyne de Cherbourg

Port de Diélette

Port de Plaisance de Carentan

Port de Saint-Vaast-la-Hougue

En Seine-Maritime

Les plages

Dieppe : plage de Dieppe, plage de Puys

Fécamp : plage de Fécamp

Le Havre : plage du Havre

Saint-Jouin-Bruneval : Saint-Jouin Plage

Les ports de plaisance

Port de Dieppe

Port de Plaisance de Fécamp

Port de plaisance de Rouen , l'un des deux nouveaux labellisés cette année

, l'un des deux nouveaux labellisés cette année Port de Plaisance de Saint Valéry en Caux

Parmi les bonnes pratiques saluées par le label : nettoyer les plages avec un âne, pour allier collecte de déchets et sensibilisation. A Bréhal, Bertrand Denié et son âne Oscar nettoient ainsi 2,5km de plages entre Bricqueville et Coudeville. Ils ont ramassé près de 550kg de déchets la saison dernière.