Découvrez le palmarès des prénoms donnés aux bébés d'Ile-de-France en 2020

En France, Jade et Léo sont les prénoms chouchou des nouveaux-parents mais pas en Ile-de-France.

L’Insee a publié le 29 juillet le palmarès des prénoms donnés aux bébés nés en 2020 en France et en tête dans notre pays, on retrouve Jade pour les filles et Léo pour les garçons.

La région Ile-de-France n'a pas du tout les mêmes goûts, le prénom le plus donné aux petites filles est Lina (711) et c'est Adam (1185) qui arrive en tête chez les garçons.

Lina est le prénom n°1 chez les petites filles nées en Ile-de-France en 2020. - Capture écran - INSEE