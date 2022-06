Découvrez le palmarès du premier concours du meilleur flan et meilleur éclair au chocolat de la Mayenne

C'est une première dans le département. Après le concours de la meilleur baguette tradition celui de la meilleure galette des rois et du meilleur croissant, voilà le concours du meilleur flan pâtissier nature et du meilleur éclair au chocolat de la Mayenne. Cette première édition, organisée par la Fédération des boulangers de Mayenne, se déroulait ce jeudi 2 juin, dans les locaux de l'URMA, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat, à Laval.

Seize boulangers-pâtissiers venus de tout le département se sont inscrits à cette première édition. Parmi les critères de sélection : le visuel, la texture, la cuisson et le goût. Autant d'aspects qu'ont examiné avec attention les cinq membres du jury, dont France Bleu Mayenne faisait partie.

Un jury composé de cinq personnes a évalué les flans et éclairs au chocolat de 16 boulangers de la Mayenne lors du premier concours départemental de pâtisserie. © Radio France - Cécile Da Costa

"Le but est de prouver à nos client qu'on fabrique nous-même notre pâtisserie, que tout n'est pas surgelé comme on peut l'entendre parfois", explique Sandrine ribot, présidente de la Fédération des boulangers de la Mayenne et ancienne boulangère. "C'est aussi de promouvoir notre savoir-faire et nos commerces locaux, auxquels il faut continuer d'aller rendre visite." Derrière ce concours, le combat de Sandrine Ribot est aussi de montrer que les petits artisans "font mieux que les grandes chaînes, notamment en terme des produits qu'ils choisissent".

Pour ce premier concours départemental de pâtisserie, l'organisatrice a choisi de mettre à l'honneur le flan nature et l'éclair au chocolat car "ce sont les pâtisseries les plus plébiscitées par nos clients, quand on est petits, je crois que le flan est la première chose qu'on goûte".

La boulangerie Hiron rafle la mise

Après deux heures de dégustation, c'est finalement Michel Hiron, boulanger de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui a remporté cette première édition du concours, à la fois pour son flan nature et pour son éclair au chocolat. Retrouver le podium dans les deux catégories.

Le boulanger-pâtissier Michel Hiron remporte à la fois le titre du meilleur nature, mais aussi celui du meilleur éclair au chocolat de la Mayenne © Radio France - Cécile Da Costa

Meilleur éclair au chocolat de la Mayenne :

Boulangerie Hiron, Château-gontier-sur-Mayenne M C Gourmandises - Maison Chartier, Montigné-le-Brillant Boulangerie Jules, Laval

Meilleur flan pâtissier nature de la Mayenne :

Boulangerie Hiron, Château-gontier-sur-Mayenne Boulangerie Ô2 Passions, Cossé-le-Vivien Le Fournil Camazéen, Chemazé