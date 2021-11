Après Valence, deux grandes villes de la Drôme ont dévoilé ce lundi 22 novembre leur programme de festivités pour Noël. Romans-sur-Isère et Montélimar misent sur les décorations pour illuminer les yeux des habitants.

Découvrez le programme des festivités de Noël à Romans-sur-Isère et Montélimar

Noël sera tout éclairé ou ne sera pas. Romans-sur-Isère et Montélimar ont dévoilé ce lundi 22 novembre le programme des festivités à quasiment un mois de Noël.

À Montélimar, la façade de la collégiale éclairée par un son et lumière

Pour la première fois, en partenariat avec la Région, la façade de la collégiale Sainte-Croix va être illuminée par un son et lumière. Un spectacle de vingt minutes diffusée en continu à la nuit tombée et qui reprend les thèmes propres à la ville de Montélimar : des grandes personnalités comme Émile Loubet ou encore le nougat et la nationale 7. Tout ça, à proximité d'une grande roue de 33 mètres de haut.

Les décorations de Noël seront lancées début décembre tandis qu'à Romans-sur-Isère, les lumières scintilleront dès ce vendredi 26 décembre. Les deux communes ont décidé de miser sur l'éclairage. Le budget respectif est d'environ 100.000 euros. "C'est important pour changer les esprits, précise David Robert, conseiller spécial délégué aux grands événements à Romans-sur-Isère. Et puis, comme on n'était pas sûr de l'évolution de la situation sanitaire, cela permet de ne pas avoir de gros rassemblements à un endroit et que les gens puissent voir les illuminations dans toute la ville".

À Romans-sur-Isère, cherchez l'intrus dans les décorations de Noël

Parmi toutes les décorations installées par la commune de Romans-sur-Isère, trois n'auront rien n'à voir avec la fête. Chacun pourra s'amuser à rechercher les intrus.

Les deux villes organisent un jeu de la vitrine, où les habitants sont amenés à évaluer le prix de l'ensemble des éléments donnés par les commerçants de la ville. La personne qui se rapproche le plus du montant, remportera le lot. Enfin, le père Noël fera un détour par la Drôme. "J'ai eu une réunion avec lui la semaine dernière, confie David Robert. Il viendra les 15, 17, 18 et 19 décembre sur la place Maurice Faure".

Le père Noël sera présent aussi à la mairie de Montélimar. "Il accueillera tout le monde dans un espace dédié à la salle d'honneur de l'hôtel de ville sur la thématique de la Laponie pour parfaire la magie de Noël", conclut le maire Julien Cornillet.