Découvrez le programme et les dates des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, reportées pour cause de coronavirus

En raison de l'épidémie de coronavirus, la Ville d'Orléans (en lien avec l'armée, l'évêché et l'association Orléans Jeanne d'Arc) avait décidé de reporter la 591ème édition des Fêtes de Jeanne d’Arc qui devaient se dérouler du 26 avril au 17 mai 2020. Ces fêtes johanniques 2020 auront finalement lieu du 20 au 27 septembre prochains, indique la Ville dans un communiqué ce mercredi.

Cette édition exceptionnelle marquant le centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d’Arc et celui de la loi du 10 juillet 1920 instituant la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, sera évidemment remaniée par rapport au programme qui était prévu.

Le défilé prévu le dimanche 27 septembre

Mais il y aura quand même un un défilé dans les rues d'Orléans le dimanche 27 septembre, ouvert par Raphaëlle Camphuis, la jeune femme incarnant Jeanne d'Arc cette année, en armure sur son cheval (comme cela a lieu habituellement le 8 mai). Ce qui veut dire qu'il y aura un invité d'honneur, comme chaque année, affirme Olivier Carré, maire d'Orléans, un invité dont le nom sera dévoilé plus tard. L'an passé, les représentants des villes jumelles d'Orléans à travers le monde étaient les invités de l'édition 2019, alors qu'il y a deux ans, c'était le Premier ministre Edouard Philippe.

Pas de Set Electro

En revanche, il n'y aura exceptionnellement pas de Set Electro, ce grand concert électro qui se déroule généralement le 7 mai en soirée sur le parvis du théâtre, et qui attire des milliers de personnes.

Que se passe-t-il si un nouveau maire est élu ?

Evidemment, la grande question est la suivante : en cas de changement de maire à Orléans, après le deuxième tour des élections municipales le 28 juin, ce programme remanié sera-t-il conservé ? Que fera Serge Grouard (candidat LR/UDI, arrivé en tête au prmeier tour) ou Jean-Philippe Grand (candidat du rassemblement de la gauche et de écologistes) s'ils sont aux manettes de la Ville ?

Rappelons que pour c'est la première fois depuis 1945 que les fêtes johanniques ne se sont pas déroulées à Orléans aux dates habituelles : "c'est un crève-cœur", avait alors expliqué le maire Olivier Carré, mais les raisons sanitaires avaient primé.

Les principales dates des fêtes johanniques 2020

20 septembre : cérémonie de remise de l’épée et entrée de Jeanne d’Arc porte Bourgogne

: cérémonie de remise de l’épée et entrée de Jeanne d’Arc porte Bourgogne Du 24 au 27 septembre : Marché médiéval

: Marché médiéval 26 septembre : Cérémonie de remise de l’étendard suivie du Son et lumière 2020

: Cérémonie de remise de l’étendard suivie du Son et lumière 2020 27 septembre : Office religieux, défilés et cortèges commémoratifs, hommages à Jeanne d’Arc suivis de la cérémonie de restitution de l’étendard.

Les fêtes 2020 permettront de fédérer les orléanais"

"D’autres manifestations, comme « Orléans la Source fête Jeanne d’Arc » dont ce sera la 5ème édition cette année, viendront compléter cette programmation", indique la Ville : "Jeanne d’Arc symbolise le combat permanent, le sursaut. Plus que jamais, ces Fêtes de 2020 seront donc à son image et permettront de fédérer les Orléanais autour de ses valeurs que sont l’union et le non renoncement."