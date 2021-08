Découvrez le top 10 des prénoms les plus donnés en Sarthe en 2020

L'Insee des Pays de la Loire publie ce mercredi le palmarès des prénoms les plus donnés en Sarthe en 2020. Pour les filles comme pour les garçons, le département se démarque de la tendance régionale pour le prénom le plus plébiscité.

C'est un classement toujours étudié de près par les futurs parents, au moment de trouver l'inspiration : l'Insee des Pays de la Loire publie ce mercredi 4 août la liste des prénoms les plus donnés dans la région en 2020. Et alors qu'au niveau régional Louise et Léo arrivent en tête, pour le département de la Sarthe les prénoms les plus donnés en 2020 donnent une autre tendance.

Ainsi, pour les filles, les parents sarthois ont plébiscité en premier lieu Ambre, qui ne figure pas dans le top 10 régional. Chez les garçons, c'est Maël qui est le plus donné, un prénom qui là encore n'est pas dans les dix préférés au niveau régional.

Le top 10 des prénoms de filles en Sarthe en 2020

Ambre Louise Jade Emma Alice Rose Agathe Adèle Lou Mia

Le top 10 des prénoms de garçons en Sarthe en 2020

Maël Arthur Léo Raphaël Gabriel Hugo Jules Louis Lucas Gabin

Le classement régional

Chez les filles :

Louise Jade Emma Alice Rose Inès Anna Juliette Romy Jeanne

Chez les garçons :

Léo Raphaël Louis Jules Arthur Gabriel Lucas Hugo Sacha Malo

Quelle popularité pour votre prénom ?

Sur le site de l'Insee, un outil interactif permet d'accéder au classement des prénoms les plus donnés en France depuis 1900, mais aussi de voir l'évolution des prénoms sur un graphique de 1900 à 2020. De quoi bien s'occuper...