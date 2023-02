Découvrez le village de Dordogne où il fait le plus bon vivre

L'association des villes et villages où il fait bon vivre a dévoilé ce dimanche 26 février son palmarès 2023 des villages de France où il fait bon vivre . Et sans surprise, comme l'année dernière, c'est à Saint-Laurent-des-Vignes, en Bergeracois, qu'il fait le plus bon vivre en Dordogne.

433ème village français

Le classement distingue les communes de France en fonction de leur taille, par le nombre d'habitants. Il se base sur 198 critères : de la qualité de vie, à l'éducation, en passant par les sports, les loisirs, les commerces ou encore la protection de l'environnement. Cette année, Saint-Laurent-des-Vignes est donc le premier village de Dordogne, et le 433ème français.

C'est la 3ème fois que le village obtient le label, alors forcément, le maire, Jean-Claude Portolan n'est pas surpris. "La structure du village s'y prête bien. On a la route de Bordeaux avec des commerces, des artisans. Dans le village il y a peu de circulation, c'est un lieu de vie". Sans compter les vignes, qui bordent la commune avec l'appellation Monbazillac, et la proximité avec Bergerac.

Périgueux et Bergerac

L'association des villes et villages de France où il fait bon vivre classe aussi les villes de plus de 2.000 habitants. Périgueux gagne des places par rapport à l'an dernier puisque la ville préfecture arrive à la 202ème position, elle était à la 240ème l'an dernier. En revanche Bergerac baisse dans le classement. La ville de Cyrano est 255ème, elle était 220ème l'année dernière.