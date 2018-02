Alès, France

C'est la première marche vers le concours Miss France qui fait tant rêver.

Alexia Arnault l'a franchi avec succès ce samedi soir au Parc des expos de Méjanne-les-Alès. La jeune femme blonde, grande, agée de 23 ans et qui habite Vézénobres a gagné le concours de Miss Alès.

Miss Alès 2018 © Radio France - Capture

Un concours en présence de Maeva Coucke, Miss France 2018, Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017 et d'Alizée Rieu, Miss Languedoc.

Prochaine étape pour la miss : le concours régional avant peut-être et on lui souhaite de tout cœur : la finale et le concours Miss France à Paris en décembre prochain.