Découvrez les animaux à adopter ce week-end au refuge SPA de la Manche

A la SPA de Tollevast ce sont près de 40 chiens et une cinquantaine de chats qui attendent d'être adoptés de manière "responsable" ce week-end pour les journées portes ouvertes.

ⓘ Publicité

Et comme à chaque fois une grande campagne de sensibilisation a été lancée autour d'une thématique ludique : la compatibilité astrologique avec un slogan : "en octobre, une rencontre va bousculer votre vie !" En gros "Verseau : acceptez quelques poils sur votre canapé", "Gémeaux : accueillez la avec amour"...L'idée c'est donc que ça "match" entre l'animal et peut être son futur maître et ça c'est le travail des 5 salariés et de la vingtaine de bénévoles du refuge de la SPA à Cherbourg en Cotentin. Fabienne Renouf en est la responsable "quand les gens viennent ils ont parfois un coup de cœur mais si nous on voit que ça va pas correspondre on essaye de leur trouver l'animal qui leur faut. Il faut aussi parfois reprendre l'éducation de l'animal et s'en sentir capable. "

40 chiens et 50 chats à adopter à Tollevast ce week-end © Radio France - Katia Lautrou

Un conseil il faut venir en famille avec les enfants "pour mettre les chances du côté de l'animal mais aussi des adoptants".

"Il faut trouver l'animal qui correspond à votre façon de vivre " selon Fabienne Renouf la responsable de la SPA de Tollevast © Radio France - Katia Lautrou

La SPA en France c'est 63 refuges où 7 600 chiens, chats et NAC (Nouveaux animaux de compagnie) attendent une seconde chance. Cet été, les abandons ont encore été nombreux, avec 16 457 animaux recueillis entre le 1er mai et le 31 août 2022.

La SPA, refuge du Cotentin Tollevast au 3, RN 13, lieu-dit Les Tourterelles. Ouvert les deux jours, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Tél. : 02 33 20 49 74.

Pour voir les animaux à adopter : Site internet : www.la-spa.fr/cotentin.