Découvrez les chiens préférés des Français région par région

Quelles sont les races de chiens préférées des Français ? La Société Centrale Canine, qui répertorie les races inscrites au Livre des Origines Français (LOF) a publié son classement des chiens préférés des Français en 2020. Pour la troisième année consécutive, le berger australien domine le podium, avec 16 782 naissances sur le territoire l'année dernière. Le staffordshire bull terrier arrive en deuxième position, suivi de près par le berger belge.

Le berger australien en tête dans plusieurs régions

Le berger australien figure dans le podium de presque chacune des treize régions de France métropolitaine (sauf l'Île-de-France). En première position dans six d'entre elles : les Hauts-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, il est incontestablement le chien préféré des Français.

Golden retriever en Bretagne, berger allemand dans le Grand Est

Le staffordshire bull terrier, plus communément appelé "staffie", détrône le berger australien en Île-de-France, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Bretagne, le golden retriever arrive en tête. En Nouvelle-Aquitaine, c'est le setter anglais, et dans le Grand Est, le berger allemand. Les Corses ont quant à eux plébiscité le yorkshire terrier.

Rio et Ruby, noms les plus populaires

2020 étant l'année du R, sur les 245 553 chiots de race inscrits au LOF l'année dernière, "Ruby" a été le nom le plus donné pour les femelles. Pour les mâles, c'est "Rio" qui a été le plus choisi.