Découvrez les gagnants et les perdants du Guide Michelin 2017 à Bordeaux et en Gironde

Le Guide Michelin a dévoilé ce jeudi la liste de ses restaurants étoilés pour 2017. Découvrez le palmarès pour les établissements de Bordeaux et de la Gironde. Les grands gagnants en Gironde sont Gordon Ramsay (Le Pressoir d'Argent) et Ronan Kervarrec (Hostellerie de Plaisance).

La livraison du Guide Michelin est chaque année attendue avec appréhension par les chefs et les propriétaires de restaurants gastronomiques. Le suspense a pris fin ce jeudi midi avec l'annonce du palmarès 2017 du célèbre guide rouge. Les grands gagnants sont Gordon Ramsay, Ronan Kervarrec mais également Pierre Gagnaire à La Grande Maison.

Ceux qui gagnent :

Le médiatique Gordon Ramsay avait obtenu sa première étoile bordelaise au Pressoir d'Argent, le restaurant du Grand Hôtel de Bordeaux l'an passé, quelques mois seulement après son arrivée sur place. Il monte encore d'un cran cette année grâce au travail de son chef israélien Gilad Peled et obtient donc une deuxième étoile. Deuxième étoile également pour l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion. Le restaurant était à ce niveau jusqu'en 2013 et le départ de son chef Philippe Etchebest. Le nouveau chef Ronan Kervarrec réussit à ramener l'établissement à ce niveau d'excellence. Bonne nouvelle également pour La Grande Maison. Les deux étoiles décrochées l'an passé étaient parties en même temps que le chef Joël Robuchon. Pierre Gagnaire est arrivé et l'établissement appartenant à Bernard Magrez récupère ses deux étoiles.

Deux autres chefs girondins gagnent eux une étoile. Stéphane Carrade décroche la première étoile du "Skiff Club", le restaurant du nouvel hôtel Ha(a)ïtza au Pyla-sur-mer. Le chef est presque un habitué du Michelin. Il avait obtenu deux étoiles dans son restaurant de Jurançon puis une étoile à La Guérinière à Gujan-Mestras. Il est également passé par les fourneaux de la brasserie du Grand Hôtel à Bordeaux et par le "Petit Commerce" dans le quartier Saint-Pierre, toujours à Bordeaux. Pour Alexandre Baumard, c'est une première. Ce jeune talent vit sa première aventure de chef au "Logis de la Cadène", l'un des plus anciens hôtel-restaurants de Saint-Emilion. Alexandre Baumard a fait ses classes dans quelques belles maisons, notamment chez Paul Bocuse.

►►► Pour en savoir plus : Un seul nouveau restaurant trois étoiles, à Courchevel

Ils ont perdu leurs étoiles :

C'est une nouvelle page pour le Château Cordeillan-Bages à Pauillac. Avec d'abord Thierry Marx puis ensuite Jean-Luc Rocha, le restaurant qui appartient à la famille Cazes collectionnait les étoiles. Il va falloir repartir de zéro. Passage obligé après le départ de Jean-Luc Rocha en novembre dernier pour une nouvelle aventure parisienne.

Tous les restaurants étoilés en Gironde :

Ils ont deux étoiles :

La Grande Maison à Bordeaux

Le Pressoir d'Argent à Bordeaux

La Grand'Vigne aux Sources de Caudalie à Martillac

Ils ont une étoile :

Le Patio à Arcachon

Le Pavillon des boulevards à Bordeaux

Le Saint-James à Bouliac

Claude Darroze à Langon

Le Prince Noir à Lormont

Le Skiff Club à Pyla-sur-mer

Le Logis de la Cadène à Saint-Emilion

Les Belles Perdrix, château Troplong-Mondot à Saint-Émilion

L'Auberge Saint-Jean à Saint-Jean-de-Blaignac

Le Guide Michelin édition 2017 sera en vente à partir du mercredi 15 février