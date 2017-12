La fin d'année c'est toujours l'occasion de se demander quels ont été les prénoms les plus donnés en 2017 en Dordogne. Il y a du mouvement dans le classement. Chez les filles, Alice a été détrônée, Emma a pris la première place, en tête à Bergerac et Périgueux. Alice n'est même plus sur le podium. Cette année Jade, Lola, Louise, Juliette, Lyna ou encore Célestine et Chloé font partie des prénoms les plus donnés.

Beaucoup de noms d'artistes

En revanche, pas de changement chez les garçons. Gabriel survole le classement, talonné par Jules, Enzo, Ethan, Louis, Noah, Samuel et Liam. Liam comme Liam Gallagher, le chanteur du groupe Oasis. Il faut d'ailleurs noter l'influence des artistes dans ce classement des prénoms. Amir est dans le top 5 à Bergerac, on trouve aussi un Keziah comme Keziah Jones, deux Lenny, référence (peut-être) à Lenny Kravitz.

On peut aussi parler de Louane, Lisandro (gagnant de The Voice), le tout sur un air de Jazz ou de Madison. Un couple de Sarladais, sûrement fan de la série Game of Thrones a prénommé sa fille Daenerys, nom de l'une des héroïnes de la série. Enfin comment ne pas partir du bon pied dans la vie quand vos parents choisissent de vous appeler Baraka ?