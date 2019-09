Découvrez les prénoms les plus donnés en 2018 en Moselle

La Moselle ne fait plus dans l’original en matière de prénoms. Désormais comme dans le reste de la France, ce sont les prénoms Emma et Gabriel qui étaient les plus donnés en 2018. Ils détrônent Mila et Jules qui étaient jusqu’ici les prénoms les plus courants.