Découvrez les prénoms les plus donnés en Bretagne depuis 20 ans

Quels ont été les prénoms les plus donnés aux petites Bretonnes et aux petits Bretons nés depuis le début des années 2000 ? Grâce à une récente publication de l'Insee nous avons pu répertorier les prénoms les plus tendances depuis 20 ans en Bretagne.

L'Insee vient de dévoiler la liste des prénoms les plus donnés en France en 2020. Jade et Léo sont arrivés en première position dans le cœur des parents, devant Louise et Gabriel. En Bretagne, le classement est différent puisque Jade et Arthur ont été les prénoms les plus répandus dans la région l'année passée. Après le règne des Julien, Kevin, Nicolas, Laura et Marie, la publication de ces statistiques est l'occasion de se pencher sur les prénoms les plus tendances de la génération 2000.

Arthur règne sans partage depuis 2018

Chez les garçons, plusieurs prénoms ont dominé le classement à tour de rôle. Les années 2000 et 2001 ont ainsi été marquées par la naissance de 922 Thomas. Dès 2003, le prénom Mathis s'est imposé dans les foyers bretons avant d'être rattrapé en 2005 par Enzo. Après quatre années de règne, les Enzo ont laissé leur place aux Nathan, très populaire au début de la décennie 2010. Prénom dominant en 2002, Hugo a refait son apparition sur les bracelets de maternité de façon plus conséquente à partir de 2012 puis Lucas, Raphaël et Gabriel ont dominé tour à tour le classement avant de laisser la place au roi Arthur qui règne sans partage depuis 2018.

Manon en tête à de nombreuses reprises

Du côté des filles, seuls quelques prénoms se partagent le gâteau depuis 20 ans. De 2000 à 2004, Manon et Léa ont dominé le classement par alternance. Les petites Emma sont ensuite entrées dans la danse. Depuis 2005, le prénom est arrivé en tête dans les choix des parents à huit reprises ! Il a commencé à perdre du terrain à partir de 2011 au profit de Louise, prénom le plus répandu chez les filles en Bretagne en 2012, 2013 et 2015. Depuis 2019, 414 petites Jade sont nées en Bretagne. C'est aujourd'hui le prénom le plus donné aux Bretonnes.