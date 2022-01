Découvrez les régions les plus accueillantes de France selon les utlisateurs de Booking.com

Le site de réservations d'hébergements en ligne vient de décerner ses Traveler Review Awards 2022. L'Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne sont les trois régions les plus accueillantes selon le palmarès de la plateforme basé sur les commentaires et avis des utilisateurs.

La plateforme Booking.com récompense ce mardi 25 janvier les prestataires et les hébergements les mieux notés dans plus de 200 pays, en se basant sur des centaines de millions d'utilisateurs. Booking s'appuie ensuite sur les lauréats des Traveler Review Awards pour dévoiler les villes et régions qui se distinguent par la qualité de leur accueil. L'Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne sont les trois régions de France les plus accueillantes selon le site. La France est le troisième pays le plus récompensé de cette 10e édition derrière l'Italie et l'Espagne.

L'Alsace, une nouvelle fois en haut du podium

Comme l'an passé et pour la troisième année consécutive, l'Alsace est la région ayant le plus haut pourcentage d’hébergements primés. Elle est donc la région plus accueillante de France devant les Hauts-de-France (pour la deuxième fois de suite) et la Bourgogne.

Du côté des 20 villes françaises les plus accueillantes, on retrouve en premier position Riquewihr puis Ribeauvillé dans le Haut-Rhin, Saint-Emilion (Gironde), Saint-Aignan (Loir-et-Cher), Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute Provence), Albi (Tarn), Verdun (Meuse) ou encore Wimereux dans le Pas-de-Calais.

Les villes ayant reçu le plus de Traveler Review Awards sont Paris, Nice, Cannes, Chamonix Mont Blanc, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Colmar et le Cap d’Agde.

Les locations d'appartements privilégiées

Selon Booking.com, les appartements sont particulièrement privilégiés par les touristes en France, suivis par les maisons de vacances, les Beds and Breakfast, les hôtels et les maisons d'hôtes.

Afin de recevoir un trophée, les hébergements et les agences de location de voitures devaient présenter une note de commentaires égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant, respectivement, sur au moins 3 ou 5 commentaires reçus avant le 30 novembre 2021 à 23h59.