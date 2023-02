Découvrez les villes et les régions les plus accueillantes de France selon les utilisateurs de Booking.com

Pour la troisième année consécutive, les régions Alsace, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté sont les plus accueillantes de France, selon la plateforme Booking.com qui a décerné jeudi ses Traveller Review Awards 2023. Cette cérémonie vise à récompenser les prestataires et les hébergements les mieux notés dans 220 pays, en s'appuyant sur plus de 240 millions d'avis d'utilisateurs.

ⓘ Publicité

loading

Cette année encore, la France arrive à la troisième place des destinations les plus accueillantes au monde, précédée par l'Italie et l'Espagne.

L'Alsace, une nouvelle fois en haut du podium

Booking.com se base sur le pourcentage d'hébergements primés pour dévoiler les villes et les régions qui se distinguent par la qualité de leur accueil. Et une fois de plus, c'est l'Alsace qui tire son épingle du jeu. Trois villes alsaciennes arrivent en tête du palmarès pour la France : Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr, toutes les trois situées dans le Haut-Rhin. Elles se distinguent par leur "accueil chaleureux", indique le communiqué de Booking.com. A noter que Kaysersberg a remporté l'édition 2017 de l'émission "Le Village préféré des Français" et le village d'Eguisheim, l'édition 2013 .

L'Alsace est donc la région la plus accueillante de France, suivie par les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche Comté. Parmi les 20 villes les plus accueillantes de France, on retrouve également Gaillac (Tarn), Saint-Emilion (Gironde), Moustiers-Saint-Marie (Alpes-de-Haute-Provence), Saint-Aignan (Loir-et-Cher), Camiers (Pas-de-Calais) ou Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher).

A noter qu'il n'y a pas de données concernant le Poitou, faute de votes suffisants pour avoir des chiffres fiables.

Les appartements et les maisons, les plus plebiscités

Une fois de plus, Booking.com révèle que ce sont les appartements et les maisons en location qui sont les plus plebscités par les touristes en France. Pour la sixième année consécutive, les appartements occupent la première place des lieux les plus privilégiés. Mais pour la première fois, les maisons font leur apparition en décrochant la deuxième place, devançant ainsi les Bed and breakfasts, les hôtels et les maisons d'hôte.

Afin de recevoir un trophée, les hébergements devaient présenter une note de commentaires égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant sur au moins trois commentaires reçus avant le 30 novembre 2022 à 23h59.

Les villes les plus accueillantes au monde

Si vous cherchez des idées de voyage à l'étranger, Booking.com placé dans les cinq villes les plus accueillantes au monde, Polognano a Madre (Italie), Hualien (Taïwan), Saint-Sébastien (Espagne), Dresde (Allemagne) et Klaipėda (Lituanie).

MÉTHODOLOGIE

Afin de recevoir une récompense, les hébergements partenaires devaient présenter une note de commentaires égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant sur au moins 3 commentaires reçus au 30 novembre 2022 à 23h59.

Destinations déterminées en fonction du nombre de partenaires récompensés par des Traveller Review Awards 2023, par rapport au nombre total d’établissements remplissant les critères nécessaires dans la ville ou la région en question (hébergements uniquement). Ces destinations devaient également compter plus de lauréats que la moyenne afin de figurer sur la liste (au moins 500 partenaires récompensés étaient nécessaires pour les villes, et 500 pour les régions). Elles ont également été sélectionnées en fonction de leur position géographique.