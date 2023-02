Découvrez les villes les plus accueillantes des Pays de la Loire, selon les utilisateurs de Booking.com

La Flèche, en Sarthe, décroche le prix de la ville la plus accueillante des Pays de la Loire, selon un classement dévoilé ce jeudi par Booking.com . La plateforme décerne ses Traveller Review Awards 2023*, des récompenses qui se basent sur les commentaires publiés par les voyageurs, soit plus de 240 millions d’avis. La ville sarthoise se distingue donc par son hospitalité et l'expérience offerte aux voyageurs, d'après Booking.

La Flèche fait une entrée fracassante dans ce classement et devance Saumur, dans le Maine-et-Loire, en tête l'an dernier . Cholet, toujours dans le Maine-et-Loire, complète le podium. Laval, préfecture de la Mayenne, chute d'une place et arrive en quatrième position, devant Le Croisic, en Loire-Atlantique. Les Herbiers et Angers ne figurent plus dans ce classement cette année, la Vendée n'est donc pas représentée.

La France sur le podium

Au niveau régional, l’Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté sont en tête du classement, pour la troisième année consécutive. Les Pays de la Loire ne figurent pas dans le Top 5 des régions les plus accueillantes en France. Au niveau mondial, notre pays reste sur le podium, en troisième position, derrière l’Italie et l’Espagne.

Vous trouvez ci-dessous le classement des villes françaises les plus accueillantes. Dans le menu défilant, vous pouvez sélectionner une région en particulier.

*Destinations déterminées en fonction du nombre de partenaires récompensés par des Traveller Review Awards 2023, par rapport au nombre total d’établissements remplissant les critères nécessaires dans la ville ou la région en question (hébergements uniquement). Ces destinations devaient également compter plus de lauréats que la moyenne afin de figurer sur la liste (au moins 500 partenaires récompensés étaient nécessaires pour les villes, et 500 pour les régions). Elles ont également été sélectionnées en fonction de leur position géographique.