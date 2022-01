Découvrez quels sont les ponts en 2022

À vos calendriers: qui dit nouvelle année, dit nouveaux jours fériés et éventuellement de nouveaux ponts. Même si 2022 n'est pas un excellent cru de ce côté là, on s'en sort en posant quelques jours de congés.

Pour pouvoir poser vos jours de congés le plus stratégiquement possible, voici les dates des jours fériés de l'année 2022. Ce ne sera pas forcément l'année idéale de ce côté là car trois tombent un dimanche, mais poser quelques jours de congés peut vous permettre de faire des ponts intéressants.

Trois ponts de trois jours

Pour les week-end de Pâques, de Pentecôte et de l'Assomption c'est facile parce que le jour férié tombe à chaque fois un lundi. Le 11 novembre est un vendredi donc ça permet fait à chaque fois d'avoir un week-end de trois jours sans poser de jours de congés ou de RTT.

Trois week-ends de quatre jours possibles

C'est en mai que ça se corse. Le 1er, la fête du travail, tombe un dimanche donc il n'y a rien à faire, aucun pont n'est possible Par contre pour l'Ascension tombe un jeudi, le 26 mai, donc si vous prenez votre vendredi ça vous fait quatre jour de vacances minimum. C'est le même principe pour le 14 juillet.

S'il vous reste des congés vous pourrez ensuite en poser le vendredi 28 et le lundi 31 octobre pour profiter du week-end de la toussaint en famille puisque le mardi 1er est férié. Pour ce qui est de Noël : pas de chance c'est un dimanche tout comme Nouvel an. Mais la bonne nouvelle c'est que le calendrier scolaire est adapté. La reprise des cours se fera le mardi 3 janvier et non pas dès le lundi 2.