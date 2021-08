Chez les filles, c'est le prénom Emma qui revient le plus souvent chez les bébés berrichons. Chez les garçons, Gabriel est en tête du classement dans le Cher et Léo dans l'Indre.

Découvrez quels sont les prénoms les plus donnés en Berry en 2020

Si vous attendez un enfant, vous êtes sûrement confronté au casse-tête du choix du prénom ! Pour vous donner quelques idées, l'Insee vient de publier son classement des prénoms les plus donnés dans la région Centre-Val-de-Loire en 2020. Au niveau régional, ce sont Louise et Léo qui reviennent le plus souvent.

En Berry, les résultats sont un peu différents. Chez les filles, c'est le prénom Emma qui a le plus séduit les parents. Du côté des garçons, on a préféré Gabriel dans le Cher et Léo dans l'Indre. Découvrez le classement complet.

Dans l'Indre

Chez les filles :

Emma (12 bébés)

Julia (9)

Louise (8)

Mila (8)

Capucine (7)

Alice (6)

Jade (6)

Nina (6)

Albane (5)

Ambre (5)

Louna (5)

Mia (5)

Mya (5)

Chez les garçons :

Léo (12)

Raphaël (12)

Gabriel (10)

Liam (10)

Lucas (10)

Aaron (9)

Paul (9)

Louis (8)

Tom (8)

Eden (7)

Noé (7)

Théo (7)

Dans le Cher

Chez les filles :

Emma (17)

Alice (14)

Ambre (13)

Jade (13)

Inaya (12)

Julia (12)

Louise (12)

Mia (11)

Chloé (10)

Léa (10)

Romy (10)

Chez les garçons :