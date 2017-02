Décret anti-immigration de Trump: "je suis très inquiète pour mes amis musulmans"

Signé le 27 janvier, le décret anti-immigration de Donald Trump fait scandale dans le monde entier. Trois étudiantes nord-américaines du Loiret témoignent.

Parler sans se dévoiler entièrement. Au moment d'évoquer le traité anti-immigration ("Immigrant Ban"), signé par Donald Trump le vendredi 27 janvier, les craintes de représailles sont perceptibles. Pourtant l'envie de parler est là. Parler, s'exprimer, expliquer ce que le "Muslim Ban" (qu'on peut traduire par "interdiction des musulmans") fait ressentir.

Cet "Immigrant Ban" est un décret visant sept pays: la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Soudan, la Somalie et le Yémen. Il interdit l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de ces pays pendant 120 jours. Sauf pour les Syriens, interdits d'entrée sur le territoire américain pour une durée indéterminée.

Un décret "anticonstitutionnel"

La mesure est jugée anticonstitutionnelle par les opposants. Ils rétorquent à l'administration Trump la non-présence de pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Afghanistan dans le décret, mais aussi des conflits d'intérêts avec les affaires de Donald Trump à l'étranger.

Red Ortiz a 22 ans. Elle est arrivée à Orléans en octobre pour être assistante linguistique dans l'académie d'Orléans-Tours. Pour témoigner, elle a souhaité changer son nom. Une décision "politique", dit-elle, pour cette californienne d'origine mexicaine. Son contrat se termine en mai et son projet était de rester en France après. Sauf que l'élection du républicain Donald Trump, le 8 novembre 2016, a changé la donne. Elle ne veut pas rester les bras croisés.

Je sens que c'est ma responsabilité civile de rentrer aux Etats-Unis et de combattre Trump.

Une manifestation contre l'Immigrant Ban de Trump est prévue samedi 4 février à Paris. Red y sera, tout comme Max, son amie canadienne. Un diminutif pour cette originaire de Toronto, également assistante linguistique dans l'académie, qui n'a pas envie de rendre public son identité. A 25 ans, Max est choquée par l'attaque terroriste contre une mosquée, samedi 28 janvier à Quebec. Sa plus grande peur est que les idées de Donald Trump ne déteignent sur la politique canadienne. A l'heure où son premier ministre libéral, Justin Trudeau, tend justement la main aux Syriens et autres Irakiens, visés en première ligne par le décret de Donald Trump.

Je suis fière d'être Canadienne mais pas trop. Je sais que c'est possible que la même politique vienne chez moi.

Si Red et Max n'ont pas envie de dévoiler publiquement leur identité, ce n'est pas le cas de Margaret Shaffer. Cette autre californienne a 32 ans et elle a travaillé avec des réfugiés, chez elle, avant d'arriver à Orléans en octobre 2016. Elle est assistante linguistique au lycée Jean Zay.

Je suis très inquiète pour mes amis musulmans qui viennent d'Irak, de Somalie et des autres pays qui ont été bannis.

Margaret Shaffer estime que le décret est anticonstitutionnel et qu'il est un vrai retour en arrière. "Donald Trump est en train de casser tout ce que l'Amérique a construit avant" ajoute-t-elle. A la fin de son contrat en mai, Margaret devrait revenir en Californie. Elle compte y retrouver les amis qu'elle a laissés. Certains sont même détenteurs de la "Green Card", cette carte de résident permanent aux Etats-Unis permettant aux citoyens non-américains de s'y installer et d'y travailler légalement sans passer par la case visa. Margaret espère qu'ils ne seront pas expulsés. En attendant, même loin de sa Californie natale, elle sera samedi à Paris pour marcher contre Donald Trump, "ce candidat élu grâce au système et qui veut le réformer".