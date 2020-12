Décrochage scolaire : les étudiants toulousains tentent de résister

Le stress des examens, les premiers partiels à la maison. Les étudiants se préparent à plancher dans un contexte inédit. “On s’entraide entre amis, on échange virtuellement avec les professeurs et les différentes associations. Sans ça, j’aurais déjà décroché” reconnaît Maelys, en 1ère année de médecine à l’université Toulouse III Paul Sabatier.

Le décrochage scolaire, il n’a cessé de s’aggraver à cause de l’épidémie. La vie universitaire demande une autonomie, des responsabilités et une assiduité qu’Antoine, en 3e année de physique, a du mal à gérer. “J’ai besoin de cette interaction avec mes amis et les professeurs : “Tout seul devant mon ordi, c’est mort, je n’y arrive pas”. Sarah est en troisième année de biologie. Elle garde sa motivation bien que les cours magistraux en ligne ou en visio deviennent indigeste : “Les professeurs font ce qu’ils peuvent mais il y a parfois un grand décalage numérique, bien qu’ils nous rassurent de temps à autre. J'ai hâte de retrouver les travaux dirigés en classe et les cours magistraux en présentiel”.

Le soutien précieux des associations étudiantes

À Toulouse Capitole, Paul Sabatier ou Jean-Jaurès, c’est le même constat dans chaque université selon les associations étudiantes : le deuxième confinement est plus difficile à vivre pour les étudiants. En témoigne Océane Ranjeva, présidente de l’Association Générale Étudiante de Midi Pyrénées (AGEMP) : “La précarité étudiante s’est intensifiée, l’isolement aussi. Nous avons échangé avec des étudiants dans une détresse alarmante. L'objectif est d'être un appui et une source de motivation pour contrer ce deuxième confinement".

L’AGEMP a répondu présent en compensant à son échelle l’impact du Covid-19 sur la vie étudiante toulousaine en appuyant sur trois axes : la lutte contre l’isolement social avec des animations et des visios conviviales. L’accompagnement et la défense des droits avec la mise en place d’une hotline d’aide aux étudiants de l’académie de Toulouse dans le besoin et en décrochage. Enfin, la lutte contre la précarité étudiante avec une mise en place de distributions alimentaires dans toute l’académie.

Vous pouvez contacter l'AGEMP sur Facebook : www.facebook.com/federation.AGEMP