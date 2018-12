DECRYPTAGE : la plateforme sociale du Marsan fête ses 10 ans

La plateforme sociale du Marsan a vu le jour le 19 décembre 2008. Dix ans plus tard, elle réunit une centaine de bénévoles et une dizaine de salariés permanents. Plus de 2000 personnes y ont été accueillies et orientées.

Mont-de-Marsan, France

La plateforme sociale du Marsan réunit sur un même site 7 associations caritatives : les Restos du cœur, la Banque alimentaire, le Secours populaire, la Croix Rouge, la Ruche landaise, le Panier montois et Mob'service, une association qui loue des scooters dans le cadre d'une réinsertion professionnelle.

Un site unique en France

Les 7 associations caritatives possèdent leurs propres bureaux, hangar logistique et espaces pour accueillir et prendre en charge leur bénéficiaires. On y distribue des colis alimentaires, des repas chaud deux fois par semaine l'hiver. Des ateliers de cuisine, d'hygiène ou d'éducation alimentaire sont aussi organisés par l'une ou l'autre des 7 associations.

La grosse particularité et le gros plus de cette plateforme sociale, c'est qu'à côté de la centaine de bénévoles qui s'y rendent chaque jours, 4 travailleurs sociaux y sont détachés à plein temps par le CIAS, le centre intercommunal d'action sociale. Ils sont chargés de coordonner les actions des associations. Ils orientent également les différents publics qui se rendent sur place. Cela permet un meilleur accompagnement des différents publics.

Si vous êtes en difficulté financière, sociale ou psychologique, vous serez accueillis par l'un des 4 permanents qui vous orientera ensuite vers l'association, le service social voire médical qui correspond le plus à vos besoin ou votre détresse.

Une mutualisation des moyens

Quand la plateforme a vu le jour en 2008, les associations ont été consultées pour connaitre leurs besoins en matière de locaux et de logistique. Ça permet donc d'obtenir un lieu fonctionnel et adapté aux besoins et missions de chaque association.

Que ce soit la Banque alimentaire, les Restos du cœur, le Panier montois ou la Ruche landaise, chaque association dispose de 2 chambres froides. En revanche, les quais de déchargement sont mutualisés tout comme la salle de réunion, la cuisine ou la salle multimedia.

Concernant les frais, les associations payent uniquement leur facture de téléphone. Le reste est pris en charge par Mont de Marsan agglomération.

Les coordonnées

La plateforme sociale du Marsan est située 243 chemin de l'évasion à Mont de Marsan. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Un numéro de téléphone : 05 58 51 84 39