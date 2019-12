Décryptage : quelle est la commune la plus vidéosurveillée des Landes ?

Département Landes, France

La ville de Dax a récemment annoncé qu'elle était en train d'étoffer encore la couverture de la vidéo-surveillance sur la commune. Quatre nouvelles caméras seront bientôt en fonctionnement au carrefour Cassourat pour, notamment, y surveiller tout débordement de la vie nocturne selon la police municipale. Quatre nouvelles caméras, et déjà des dossiers montés pour en installer encore d'autres.

Depuis un peu plus de 10 ans, l'Etat subventionne l'installation de ces caméras. Leur nombre est donc monté en flèche et désormais, même les communes rurales sont bien équipées. L'objectif affiché, partout, c'est de lutter contre la délinquance et les incivilités.

17 % des communes landaises équipées

Sur les 327 communes du département des Landes, 55 sont équipées de caméra de vidéo-surveillance selon les chiffres que nous a fournis la préfecture des Landes. Les services de l'Etat autorisent et recensent le nombre de caméras. En tout, il y a 440 caméras en fonctionnement sur le département.

Alors on pourrait penser que ce sont les communes les plus urbanisées qui comptent le plus grand nombre de caméras. Pas vraiment ...

Par exemple, Dax et Mont-de-Marsan ne regroupent à elles deux que 13 % de l'ensemble des caméras des Landes. 27 caméras à Dax et 32 à Mont-de-Marsan. Alors que deux petites communes voisines sur la Côte Sud regroupent à elles deux 33 % des caméras du département. Un tiers. Il s'agit d'Hossegor et de Seignosse. 100 caméras à Soorts-Hossegor et 43 pour Seignosse.

Soorts-Hossegor championne de la vidéo surveillance ?

Avec 100 caméras installées à Hossegor, la commune est en effet championne de la vidéo-surveillance. En tous cas, si l'on considère uniquement le nombre de caméras. Mais si l'on rapporte le nombre de caméras au nombre d'habitants, Soorts-Hossegor ne remporte pas la "caméra d'or" puisque sa population est multipliée par dix en été.

Avec 4 caméras pour 200 habitants, Ozourt est la commune la plus vidéo surveillée des Landes. © Radio France - Paul Ferrier

La commune qui a le plus de caméra par habitant, c'est en fait le village d'Ozourt, en Chalosse. Le joli petit village de 200 habitants compte, depuis 2016, quatre caméras de vidéo-surveillance. Cela fait une caméra pour 50 habitants. Pour comparer, à Mont-de-Marsan, il y a 1 caméra pour 934 habitants, à Dax, une caméra pour 774 habitants et à Nice, ville réputée la plus vidéosurveillée de France, une pour 128 habitants.

Reportage dans le village d'Ozourt Copier

Ozourt n'est pas un exemple rare de village sous surveillance. Depuis quelques années, la vidéo-surveillance ne cesse d'augmenter à la campagne comme en ville. Dans les Landes, les petites communes ne font pas exception. Selon les chiffres de la préfecture, il y a plus d'une dizaine de communes de moins de 500 habitants dans le département qui ont installé des caméras. Par exemple, il y en a quatre à Arsague ou trois à Brassempouy.

De plus en plus de caméras de vidéo-surveillance

En France, selon les sources, on trouve plusieurs chiffres sur l'évolution du nombre de caméras. Leur nombre aurait doublé en quasi 10 ans. Il y aurait 15 fois plus de villes équipées aujourd'hui qu'en 2006.

Pour le département, ce chiffre n'est pas disponible. Mais il y a des explications à ce phénomène. La première est une porte ouverte enfoncée. L'évolution de la technologie. Nous ne sommes plus vraiment à l'époque du caméscope. Les dispositifs sont plus petits, moins coûteux et mieux acceptés. Puisqu'on parle technologie, exemple à Dax où bientôt, les policiers municipaux pourront regarder les images des caméras en direct, n'importe où, directement sur tablette.

Mais ce qui a fait explosé la vidéo-surveillance (les collectivités et l'Etat préfèrent parler de vidéo-protection, mais on ne rentrera pas dans ces considérations sémantiques) ce sont les aides de l'Etat. Depuis 2007, l'Etat subventionne les installations de caméra. L'exemple le plus frappant chez nous est à Hossegor. En 2008, la commune disposait de 12 caméras. Il y en a désormais 100 en 2019. En 11 ans, la station balnéaire a ainsi dépensé 243 000 euros pour son réseau de vidéo-surveillance. Sur cette somme, l'Etat a contribué à hauteur de 93 000 euros.

Et si la majorité des "grandes" villes du département ont cédé à la tentation de la vidéo-surveillance, certaines font encore de la résistance. Parfois par choix politique. Dans le top 10 des villes les plus peuplées des Landes, trois ont décidé de ne pas en avoir selon les chiffres fournis par la préfecture. Il s'agit de Mimizan, Soustons et Tarnos.