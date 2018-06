François Hollande, l'ancien président de la République, de retour dans sa ville natale, Rouen, pour dédicacer "Les Leçons du pouvoir" samedi après-midi à la librairie l'Armitière, un peu plus d'un an après avoir laissé sa place à Emmanuel Macron. Plus de trois cents lecteurs et lectrices sont venues acheter son livre pour obtenir un moment privilégié avec le président Rouennais.

"Je ne l'adore pas, je l'aime", Marie-Thérèse, une Euroise "amoureuse" de l'ancien Président

Certain(e)s sont arrivé(e)s plus de deux heures avant le début de la séance dédicaces prévue samedi à 14 heures. Tout devant, Jean-Pierre, un retraité Eurois : "François Hollande fait partie des grands de ce monde, c'est un grand pour moi". A côté, Marie-Thèrese, sa femme, foulard rouge au couleur du parti socialiste noué autour du cou : "Je ne l'adore pas, je l'aime, il est gentil, il a du cœur".

Jean-Pierre et Marie-Thérèse, un couple de lecteur qui adore François Hollande pour ses idées. © Radio France - Victoria Koussa

Dans la foule, on retrouve beaucoup de socialistes, mais aussi d'autres Rouennais qui n'ont pas voté pour lui, dont des jeunes qui n'avaient pas le droit de vote lors de son élection en 2012. "Je suis née dans la même maternité que lui", rigole Chloé, 20 ans, venue avec ses amis juste "pour la blague". D'autres veulent lui faire passer un message politique comme Naïd, étudiant à Rouen : "J'ai beaucoup de questions à lui poser !"

"La plus grosse vente de l'année" pour l'Armitière

La célèbre librairie l'Armitière de Rouen a été choisie par François Hollande pour sa quarante-quatrième séance dédicace depuis la publication le 11 avril dernier de son livre "Les Leçons du pouvoir" déjà écoulé à plus de 80 000 exemplaires dans toute la France.

"C'est incontestablement pour nous l'un des événements de l'année, explique Mathieu de Montchalin, directeur de l'Armitière, on a pratiquement cinq cent livres ce qui est rarissime (...) avec la journée d'aujourd'hui ce sera la meilleure vente de l'année".