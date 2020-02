Dimitri et Audrey Horain sont gérants d'un Spa à Charvines. Fin janvier, ils sont passés dans l'émission Bienvenue chez nous sur TF1. Depuis, ils font l'objet d'insultes et de moqueries sur les réseaux sociaux. Ils ont porté plainte après de faux commentaires sur leur établissement.

"On a aussi voulu amuser la galerie, on ne regrette pas" : un couple de Charavines après son passage sur TF1

Charavines, France

Audrey Horain ne pensait pas que son passage dans l'émission "Bienvenue chez nous" aurait de telles conséquences. Le principe : plusieurs propriétaires de chambre d'hôtes visitent leurs établissements respectifs et se jugent les uns les autres.

Depuis la diffusion de l'émission, fin janvier, Dimitri et Audrey Horain font l'objet d'insultes et moqueries sur les réseaux sociaux. "Vous êtes une inculte", "Il faut que vous alliez ouvrir des livres". Voilà quelques exemples des messages reçus depuis quelques jours, témoigne la jeune femme, invitée du "Coup de fil de l'actu" ce lundi à 7h20 sur France Bleu Isère. Une séquence en particulier a soulevé une vague de commentaires , celle où Audrey Horain dit ne pas connaître Louis XIV. "Je voulais plutôt dire que je ne connaissais pas sa vie dans le détail", se défend-elle aujourd'hui sur France Bleu Isère.

Je n'en veux pas à TF1. Leur métier c'est de faire le buzz."

Mais Audrey Horain prend quand même cet épisode avec philosophie. Elle ne reproche rien à TF1 et à la production qui "a vu aussi [leur] potentiel pour faire le plus d'audimat. Le métier de la chaîne est de faire le buzz". Elle assume : "Dans la vie, il faut rire. J'ai réussi à faire rire les gens. On a aussi voulu amuser la galerie, on ne regrette pas."

Audrey Horain et son mari ont porté plainte. Ils ne visent pas les insultes et le harcèlement, mais les faux commentaires laissés à propos de leur établissement sur internet. "Heureusement, on n'a pas eu de baisse de fréquentation. On a aussi reçu beaucoup de messages de soutien."