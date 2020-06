Défense de l'hôpital : 1200 personnes dans les rues de Chambéry

C'est une journée test pour les syndicats. Comment va repartir la mobilisation après le confinement et la pandémie de coronavirus ? A Chambéry, 1200 personnes selon la police et 1500 selon les syndicats ont en tout cas répondu présents et défilé pour la défense de l'hôpital public, et réclamer une hausse des salaires ainsi que davantage de moyens. La mobilisation était également interprofessionnelle en Savoie. Des syndicats enseignants, agricoles, ou encore du secteur de l'énergie étaient ainsi au rendez-vous.

Manifestation pour la défense de l'hôpital à Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Le cortège est parti du palais de justice, puis est passé devant l'hôpital de Chambéry, la préfecture de Savoie, le château des ducs avant de retourner sur la place.

Les manifestants rue de Boigne à Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Micro à la main, certains syndicalistes ont appelés les chambériens, dont certains curieux étaient à leur fenêtre, à descendre rejoindre le cortège.

D'autres rassemblements ont été organisés en Savoie et Haute-Savoie. Environ 350 ont manifesté ce matin selon les syndicats.