Défenseur des droits : 11 délégués en Gironde pour une "institution proche des citoyens"

Le Défenseur des droits est une institution indépendante, parfois méconnue, qui se veut pourtant "proche des citoyens et des usagers", avec des délégués dans les départements. Ils sont 11 en Gironde à recevoir les citoyens et à leur venir en aide.

Amélie Guibert est cheffe de pôle régional du Défenseur des droits, en Nouvelle-Aquitaine. Ce qui fait d'elle la représentante du Défenseur des droits dans notre région et la coordinatrice de ses délégués bénévoles dans les départements. Ils sont 11 en Gironde, car la volonté de cette "institution indépendante", c'est "d'être proche des citoyens et des usagers". Une institution qui intervient dans ses cinq domaines de compétence : les relations avec les services publics, la défense des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité et l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

Pour rester proche et accessible pour les citoyens, "on fait en sorte de diversifier nos lieux de permanence afin de toucher un maximum de gens : dans des lieux très institutionnels comme les préfectures, mais aussi dans des associations de quartier, à la Maison des femmes ou dans des bibliothèques de quartier", décrit Amélie Guibert. Avec une priorité dans l'action de ces onze délégués bénévoles : la médiation. En cas d'échec, le recours au Défenseur des droits à l'échelle nationale reste possible.