Défenseur des Roms, le père Arthur est décédé

"Quand il avait une personne devant lui, il la regardait juste avec son coeur et son amour, quelle que soit la vie de la personne." Sybille Marchant, la trésorière de l'association "Père Arthur, ami des pauvres", gardera le souvenir d'un homme "profondément engagé contre la pauvreté."

Décédé ce lundi à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer, Arthur Hervet, prêtre originaire de Bretagne, était connu pour son engagement envers la communauté rom dans la métropole lilloise et plus particulièrement contre les expulsions de camps, nombreuses dans les années 2010. Combat qu'il partageait notamment avec Dominique Plancke, ancien élu municipal lillois et membre du collectif Solidarité Roms.

Le père Arthur n'hésitait pas à interpeller vertement les responsables politiques sur la situation des Roms. En 2010, en rendant sa médaille de l'ordre national du mérite, il avait déclaré : « Je vous demande pardon, mais je prie pour que M. Sarkozy ait une crise cardiaque », expliquant ensuite qu'il avait voulu que le président de la République "ait un choc" pour se rendre compte de la situation de précarité dans lequel les Roms se trouvaient dans les camps de la métropole lilloise. En 2018, c'est dans une vidéo qu'il interpelle sur le même sujet Emmanuel Macron.

Un style bien à lui : "Il avait du mal à comprendre que des personnes qui ont un pouvoir d'agir ne le suivent pas dans son combat. Lui il fonçait. Il y avait un combat à mener, il y allait.", se souvient Sybille Marchant.

Affaibli depuis un an et demi à cause de la maladie qui l'a emporté, il se faisait plus rare dans les camps de Roms, où il était surnommé le "Ratchai", le prêtre en langue tzigane.