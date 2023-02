Déferlantes au Barcarès - réactions : "c'est minimiser les risques", "objectif atteint", "standing ovation"

Les réactions n'ont pas tardé après l'annonce du déménagement des Déferlantes au Barcarès pour l'édition 2023. Les principaux partenaires saluent le choix de La Frontera de rester dans le département.

"Je me réjouis", dit la présidente du département

Les collectivités partenaires du festival militaient pour un maintien dans les Pyrénées-Orientales. "Je me réjouis que le festival L es Déferlantes continue de faire vibrer les Pyrénées-Orientales, écrit sur Twitter la présidente du conseil départemental Hermeline Malherbe. Avec Carole Delga, nous avons œuvré pour que le festival reste un évènement culturel important, levier d’attractivité du territoire."

Le président de Perpignan Méditerranée

"C'est une très bonne chose que ce festival soit sur le territoire de la communauté urbaine, réagit Robert Vila, président de Perpignan Méditerranée Métropole. Bien entendu, on va respecter nos engagements pour que ça se passe du mieux possible. La ville choisie du Barcarès a une grosse expérience dans ce genre de manifestation, son maire a un gros savoir-faire avec l'ensemble de ses équipes, on espère que ce sera une vraie réussite qui pourra se pérenniser."

"Je pense qu'il fallait soit un lieu que les organisateurs connaissaient déjà, soit une ville qui avait une grosse expérience, donc c'est minimiser les risques que d'avoir choisi le Barcarès, je pense que ça va faciliter les choses" ajoute-t-il.

Réaction plus ironique pour le maire de Perpignan

Objectif atteint pour Carole Delga

Du côté de la région, on considère que l'essentiel est préservé : garder un festival avec un fort enracinement local.

"J'avais pris l'engagement que Les Déferlantes restent dans les Pyrénées-Orientales donc je me félicite de cette annonce. (...) Partenaire historique du festival avec sa marque Sud de France, la Région a à cœur de permettre l’organisation de grands événements dans tous les territoires. Ce festival a une âme, une identité forte qu'il faut préserver. L'Occitanie est une terre de festivals qui ont de fortes retombées économiques, un enracinement grâce aussi et surtout aux partenaires et aux producteurs locaux. Je veille à cet équilibre, car c'est ce qui fait notre force et notre attractivité."