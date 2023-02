Déferlantes : cinq communes dans la short-list, la décision bientôt connue

Le dénouement autour du feuilleton des Déferlantes semble proche. Selon nos informations, une décision sur le site choisi pour accueillir l'édition 2023 du festival doit être annoncée dans les tout prochains jours. Cinq communes du département resteraient en lice.

Céret impose ses conditions

Première hypothèse : un retour au château d'Aubiry à Céret. Joint par France Bleu Roussillon, le maire Michel Coste confirme qu'une réunion s'est tenue mercredi dernier en présence des organisateurs La Frontera, et de deux représentants de la communauté de communes du Vallespir, à savoir les maires de Reynes et de Maureillas-Las-Illas. Affichant un "discours d'ouverture", la commune de Céret a néanmoins mis sur la table un nouveau cahier des charges, avec deux conditions à respecter.

Premièrement, une charte d'éco-responsabilité. Concrètement, les prestataires de la Frontera fournissant les boissons et nourriture seraient tenus de mieux gérer leurs déchets, sous peine de pénalité. D'autre part, le maire demande un effort sur la gestion des flux automobiles, à savoir "la professionnalisation de la gestion du parking", précise Michel Coste. Cette condition pourrait s'illustrer par l'embauche de prestataires spécialisés ou la venue de bénévoles pour gérer le parking.

La communauté urbaine entre dans la boucle

La question des Déferlantes est aussi désormais sur le bureau du président de Perpignan Méditerranée Métropole, contacté par La Frontera. La question a donc été abordée avec les élus lors du dernier conseil communautaire, lundi 30 janvier. "Plusieurs sites et communes se sont positionnés sur le territoire de la communauté urbaine. Trois sites : deux privés, au Soler et à Toulouges et un public, au Barcarès", explique à France Bleu Roussillon le président de PMM Robert Vila.

En cas de feu vert pour l'une de ces trois communes, l'accompagnement de la communauté urbaine est d'ores et déjà défini. PMM s'engagera à hauteur de 150.000 €, et dans la limite de ses compétences. Cela signifie d'abord la collecte des déchets et les transports. Le tout coûterait 100 000€. Pour les transports, il faudrait soit renforcer les lignes existantes pour transporter les festivaliers, soit créer des lignes dédiées pour aller jusqu'à Toulouges ou Le Soler. Est prévu également un accompagnement financier de 30.000€ "comme il est fait pour L'Electrobeach ou les clubs sportifs [Usap, Dragons... NDLR]", enchaîne Robert Vila, à savoir acheter des places au festival et les redistribuer aux différents maires pour en faire bénéficier des jeunes méritants ou des présidents d'association de leur commune. "Nous ferons un petit accompagnement supplémentaire en matière d'image pour la sortie de la nouvelle agence d'attractivité de PMM à hauteur de 20.000€, qui viendra accompagner le festival." termine Robert Vila. Au final, ce dispositif de soutien sera aussi proposé aux autres festivals de la communauté urbaine, par "principe d'équité".

L'option château de Valmy reste possible

Dernière option, Argelès-sur-Mer, et son château de Valmy, qui accueillait originellement le festival. Le maire Antoine Parra confirme qu'il a été contacté ces derniers jours par La Frontera. Si l'élu n'est pas fermé à l'idée, il précise d'emblée qu'il n'est pas non plus prêt à "courir après les Déferlantes". Sachant que le site a un nouvel atout : depuis le déménagement des Aigles de Valmy en 2020, un terrain voisin est disponible pour agrandir le site, et accueillir la jauge des 30.000 festivaliers par jour.