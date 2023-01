Déferlantes : la piste du retour à Céret se renforce

Est-ce un retour à la case départ ? Après l'annonce surprise du départ du festival Les Déferlantes de Céret et le feuilleton médiatique qui s'en est suivi, les relations semblent s'apaiser. Plusieurs sources confirment à France Bleu Roussillon ce vendredi que le dialogue s'est renoué entre la mairie de Céret et les organisateurs la Frontera productions. Les responsables ont approché le maire Michel Coste. La piste d'un retour au parc du château d'Aubiry est étudiée.

Les réunions s'enchaînent

En tout cas, les différents acteurs du dossier se sont remis autour de la table. Une nouvelle réunion a eu lieu ce vendredi entre la Région et les organisateurs. Et la piste d'un retour à Céret semble ne pas déplaire à la Région, qui participe à plus de 250.000€ à l'évènement. "Il faut que ce lieu corresponde aussi à l'âme, à ce que vient chercher le public et les artistes, estime Agnès Langevine, vice-présidente de la Région. Des sites sont évoqués, il y a des discussions qui semblent se renouer entre la mairie de Céret et la Frontera, donc si ils s'entendent... On a un site qui a été aménagé l'année dernière, on verra bien, mais la décision ne dépend pas de la Région."

Un retour du dialogue confirmé à la communauté de communes du Vallespir, où une réunion doit se tenir en présence des responsables de la Frontera la semaine prochaine.

Si retour à Céret, dans quelles conditions ?

La question est de savoir dans quelles conditions ce retour à Céret sera négocié, s'il a lieu. "Moi je n'y suis pas opposé, mais ce qui m'irrite c'est le coût démesuré de ce festival pour les collectivités locales, s'agace Patrick Puigmal, conseiller municipal d'opposition, pour qui la question est cruciale. La communauté de communes du Vallespir verse une subvention annuelle de 265.000 euros. Donc le festival pourquoi pas, mais pas dans les conditions financières actuelles. J'ose espérer que la convention signée entre la communauté de communes et la Frontera sera respectée, et qu'on n'ira pas au-delà de ce prix." Reste à savoir si le retour à Céret sera finalement entériné.

Contactés les responsables de La Frontera ne "souhaitent pas communiquer pour l'instant". Le maire de Céret pour sa part n'a pas répondu à nos sollicitations.